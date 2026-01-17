Talavera, primera parada del Fortuna en la segunda vuelta

Talavera de la Reina espera esta tarde a un Celta Fortuna que arranca la segunda vuelta de la Primera RFEF como segundo clasificado y con la ilusión de repetir su inmejorable arranque de campeonato, pese al tropiezo reciente ante el Barakaldo. Contra el rival manchego protagonizaron los célticos una remontada épica el pasado noviembre en Barreiro. Al descanso se llegó con un 0-3 en contra del equipo de Fredi Álvarez. El duelo parecía resuelto, pero los chavales del filial sacaron a relucir su inconformismo para darle la vuelta en el marcador en 45 y llevarse el triunfo con un gol en el descuento, firmado por Somuah, ante los talaveranos.

Ese elevado espíritu competitivo ha permitido al Fortuna plantarle cara a todos los rivales, a pesar de la juventud de su plantilla, reforzada por todavía juveniles como Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, que vienen de ganar a Italia con la selección española sub-19 y son habituales en el once de Fredi Álvarez.

El Talavera ha sido incapaz de levantar el vuelo en la primera parte del campeonato, pues figura en la decimocuarta plaza, con solamente un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. De hecho, semanas después de caer en Vigo, el club decidió relevar en el banquillo a Diego Nogales por el argentino Héctor Sandrini.

Tras encadenar seis derrotas, el Talavera acumuló tres victorias seguidas, pero su buena racha se vio truncada la semana pasada en su visita al líder, un Tenerife que se muestra intratable y que ya suma 44 puntos, ocho más que los célticos. El filial vigués, sin embargo, registra unos excelentes números como visitante, donde solo ha caído precisamente en Tenerife y en su visita a Lugo. Tras sufrir una goleada en la capital canaria (4-0), los de Fredi Álvarez encadenaron tres victorias a domicilio: Avilés Industrial, Bilbao Athletic y Cacereño. Esta tarde tienen las oportunidad de añadir otro triunfo más a su brillante trayectoria en lo que va de curso.

HORA: 18:30.

CAMPO: Prado.