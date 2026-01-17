Las metas más altas pasan por Balaídos

El Celta afronta mañana un nuevo compromiso en Balaídos, donde el equipo de Claudio Giráldez se ha convertido en el cuarto que menos puntos ha sumado en casa en la primera vuelta del campeonato. Ante el Rayo Vallecano (domingo, 18:30 horas), los célticos disponen de una nueva oportunidad para mejorar sus registros como locales, con los que han sumado 11 de los 30 puntos disputados hasta el momento. Las metas más ambiciosas de los célticos en esta campaña pasan por blindarse en el coliseo vigués, donde reciben a un rival al que no gana desde hace casi mil días. La última victoria ante los vallecanos se produjo en marzo de 2023, con Carlos Carvalhal e Iraola en los banquillos, gracias al doblete de Iago Aspas y a un autogol de Pathé Ciss. El senegalés será una de las numerosas e importantes bajas con las que los madrileños afrontarán la cita de Vigo.

Los duelos entre celestes y franjirrojos van camino de cumplir seis décadas. Ambos se enfrentaron por primera vez en diciembre de 1966, en un partido de Segunda División que se llevaron los vigueses gracias a un gol de Rivera. En ese encuentro en Vigo debutó Manolo Rodríguez, el gran capitán, que acumularía 533 partidos con la celeste.

Desde entonces, Celta y Rayo han coincidido en Balaídos en 33 ocasiones, con un balance muy positivo para los vigueses: 16 victorias, 12 empates y 5 derrotas. Sin embargo, el conjunto vallecano le ha creado muchas dificultades a los gallegos. El último duelo, celebrado en Vallecas, acabó con empate a un gol. Además, Giráldez no ha ganado ninguno de los cuatro duelos que ha mantenido con Íñigo Pérez en Primera División, donde ambos figuran como los entrenadores más jóvenes.

Al segundo enfrentamiento de este curso ambos llegan después de caer eliminados en la Copa del Rey y pendientes de su clasificación para la siguiente ronda de la competición europea en la que participan: los vigueses en la Liga Europa y los madrileños en la Liga Conferencia. En el campeonato regular, el Celta aventaja al Rayo en 7 puntos. Los franjirrojos se han atrancado en los últimos meses tras un buen comienzo de curso. De hecho, solo contabilizan una victoria en las nueve últimas jornadas. Y esta la obtuvieron la semana pasada tras un polémico penalti en contra del Mallorca (2-1). El miércoles se despidieron de la Copa al caer en Vitoria ante el Alavés (2-0).

Los celestes, por su parte, vienen de ganar en Sevilla (0-2) . En Balaídos han encadenado dos victorias en las últimas jornadas, ante Athletic Club y Valencia. Son las únicas en casa este curso, después de ceder 3 derrotas y 5 empates. Mejorar esos números como local le abriría un camino más seguro al equipo de Giráldez hacia Europa.

Un Rayo muy diezmado por las bajas

El Rayo Vallecano afronta la visita a Vigo escaso de efectivos ante las numerosas bajas por lesión, sanción y compromisos internacionales de jugadores como Pathé Ciss, que este domingo disputará con Senegal la final de la Copa África ante la anfitriona, Marruecos. El centrocampista africano será una de las ausencias más notables de los rayistas en Vigo, a donde tampoco viajará el centrocampista Óscar Valentín, por sanción, y el lateral derecho Andrei Ratiu y el central Luiz Felipe, ambos por lesión. También es casi seguro que Abdul Mumin se sume a los ausentes ante el Celta pues viene de superar una grave lesión. La relación de bajas podría incluir a otro centrocampista, Unai López, y al delantero Sergio Camello, que no pudieron completar el partido copero en Mendizorrotza por problemas físicos.El Celta, por su parte, dispone de todos sus efectivos después de que Ferran Jutglà se reincorporase esta semana a los entrenamientos tras su ausencia en Sevilla por motivos personales.El equipo celeste realizará un último entrenamiento esta mañana en Afouteza y a continuación Giráldez hará pública la lista de convocados, de la que podrían caerse Beltrán, ante su casi segura marcha al Girona, Marc Vidal, que negocia con el Oviedo, y posiblemente Aidoo, en la órbita del Valencia.