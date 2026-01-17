Homenaje al Entroido de Xinzo antes de la cita con el Espanyol

Balaídos será escenario por segundo año consecutivo de un homenaje al Entroido gallego. En esta ocasión serán las ‘Pantallas’ y el tradicional Domingo Oleiro, de Xinzo de Limia, quienes estarán representadas en los prolegómenos del partido de mañana domingo contra el Espanyol, previsto para las 18:30 horas.

El club anunció ayer que un grupo de ‘Pantallas’, con sus máscaras y vejigas recorrerán el campo «como guardianes del espíritu festivo, mientras que el Domingo Oleiro estará representado por las tradicionales “olas”, una costumbre nacida del paso de vasijas de barro por el aire. En A Limia, el Entroido es uno de los más largos y genuinos de Europa, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Tras el homenaje del año pasado a los ‘Cigarróns’ de Verín y a los ‘Boteiros’ y ‘Fulións ‘de Viana do Bolo, el Celta da con este espectáculo un nuevo paso para seguir celebrando la riqueza y diversidad del Entroido gallego, en busca de continuar con su compromiso de poner en valor el patrimonio cultural de Galicia y acercarlo a toda la afición y a la audiencia de LaLiga.

El Celta anima a todo el celtismo a acudir con antelación a Balaídos, sobre las 18:15 horas, para disfrutar de esta colorida y emocionante previa antes del inicio del encuentro.