Fran Beltrán no se despedirá del Celta vestido de corto en Balaídos: Hugo Burcio le suple en la convocatoria ante el Rayo

No habrá despedida sobre el terreno de juego para el tercer futbolista del Celta con más partidos en Primera en la historia del club. La salida de Fran Beltrán (Seseña, 1999) rumbo al Girona es tan inminente que el futbolista no volverá a vestirse de corto en Balaídos como local, ya que Claudio Giráldez no lo ha incluido en la convocatoria del Celta-Rayo Vallecano de este domingo a las 18.30 horas.

El mediocentro ya se despidió ayer de sus compañeros en la Cidade Deportiva de Afouteza, a donde acudió nuevamente en la mañana de este sábado para la concentración previa al choque de mañana. No obstante, el de Seseña no volverá a compartir el camino a Balaídos en autobús. En su lugar lo hará Hugo Burcio (Galapagar, 2006) que debuta en una llamada del primer equipo. El mediocentro de 1,87 metros de altura no viajará con sus compañeros del Fortuna este sábado a Talavera de la Reina y lucirá el dorsal 38 con los de Giráldez. Este número fue elegido por otros canteranos como Sergio Barcia, Lautaro de León o Diego Alende en la última década.

Burcio será una de las cuatro piezas para dos posiciones en el medio del campo. Ilaix Moriba se perfila como favorito para estar en el once inicial ya que no podrá jugar en Europa League ante el Lille el próximo jueges por acumulación de tarjetas. Completan el listado Hugo Sotelo, que no disputa minutos desde la eliminación copera ante el Albacete hace un mes, y Miguel Román.

En el listado de 24 futbolistas aparecen otros nombres que también han protagonizado varios rumores en el mercado de fichajes. Es el caso de Marc Vidal, vinculado al Real Oviedo, Joseph Aidoo, con el Valencia, o Yoel Lago, con varios equipos de Segunda. Entre los «descartados» destaca el nombre de Ferrán Jutglá, quien ya fue baja ante el Sevilla el pasado lunes por «motivos personales». Al mismo tiempo varios medios catalanes han apuntado a una posible salida hacia el RCD Espanyol apenas seis meses después de aterrizar en Vigo, aunque el delantero se ha ejercitado con el resto de la plantilla sin mayor problema. Completan el listado de descartes Mihailo Ristic y Franco Cervi.

263 partidos y ocho goles

Fran Beltrán llegó a Vigo en el verano de 2018 de la mano de Felipe Miñambres. El Celta pagó su cláusula de rescisión al Rayo Vallecano, de ocho millones de euros, y desde entonces se ha convertido en una pieza importante para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo celeste. Ha disputado un total de 263 partidos como jugador del Celta y ha anotado ocho goles, algunos de ellos de gran factura desde el exterior del área. Este curso, quizás perjudicado por su situación contractual, la participación de Beltrán en el equipo ha disminuido hasta el punto de perderse hasta 9 partidos de Liga, aunque entre los tres torneos ya suma 15 actuaciones.

En los últimos meses, el asunto de su renovación ha estado sobre la mesa cada vez que Marco Garcés, director de fútbol del Celta, comparecía ante los medios. Sin embargo, nunca llegó a aclarar si las conversaciones iban por el buen camino, lo que dejó patente que el Celta y Fran Beltrán iban a separar sus caminos a final de la temporada. Ahora, el Girona puede ser el club que adelante ese adiós.

