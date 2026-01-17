El Celta se mide al Villarreal en A Madroa en la Copa

Nuevo parón en División de Honor Juvenil para disputar, en esta ocasión, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Celta, en dieciseisavos, se cruza con el Villarreal. El equipo amarillo ocupa la cuarta posición del grupo VII, con 32 puntos, y es el mejor lejos de su campo. Ganó cinco partidos, empató tres y perdió uno.

El equipo está entrenado por Pepe Reina. Un posible once inicial sería el formado por Ursu, Vidal, Bou, Pla, Pereda; Albiol, Alcaide, Marc Pérez, Llopis; Arjona y Roca. Los dos delanteros han marcado seis goles cada uno.

El Celta quiere llenar mañana las instalaciones de A Madroa y el acceso será libre. Con el carné celtista se recibirá una entrada para visitar el museo del club.

HORA: 12:00 (domingo).

CAMPO: A Madroa.