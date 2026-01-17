| División de Honor Juvenil
El Celta se mide al Villarreal en A Madroa en la Copa
El cuadro amarillo está dirigido por Pepe Reina
Raúl Rodríguez
Nuevo parón en División de Honor Juvenil para disputar, en esta ocasión, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Celta, en dieciseisavos, se cruza con el Villarreal. El equipo amarillo ocupa la cuarta posición del grupo VII, con 32 puntos, y es el mejor lejos de su campo. Ganó cinco partidos, empató tres y perdió uno.
El equipo está entrenado por Pepe Reina. Un posible once inicial sería el formado por Ursu, Vidal, Bou, Pla, Pereda; Albiol, Alcaide, Marc Pérez, Llopis; Arjona y Roca. Los dos delanteros han marcado seis goles cada uno.
El Celta quiere llenar mañana las instalaciones de A Madroa y el acceso será libre. Con el carné celtista se recibirá una entrada para visitar el museo del club.
HORA: 12:00 (domingo).
CAMPO: A Madroa.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Davila 15/01/2026