«Xuntos contra o lume» salda sus cuentas

El Celta entrega los 81.054 euros recaudados que irán a tres proyectos de recuperación en San Vicente de Leira, Cualedro y Laza

Marián Mouriño y Pablo Prieto, presidente de la Gallega, con los representantes del club y de las entidades beneficiarias. | Iñaki Osorio

Marián Mouriño y Pablo Prieto, presidente de la Gallega, con los representantes del club y de las entidades beneficiarias. | Iñaki Osorio

REDACCIÓN

Ourense

El Celta y la Fundación Celta, en colaboración de la Federación Gallega, hicieron entrega de los fondos recaudados en la campaña solidaria “Xuntos contra o lume” y que tuvo su punto central en aquel amistoso entre el equipo de Primera y una selección de futbolistas ourensanos. El club realizó la donación de 81.054,12 euros destinados a la recuperación de las comunidades gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano.

Marián Mouriño, presidenta del Celta, hizo entrega de los cheques que se destinarán a impulsar proyectos clave en San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras), Cualedro y Laza. En San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras) el proyecto consiste en la restauración de la antigua escuela como centro social vecinal, aprovechando la madera quemada. Esta se transformará en la fábrica de CLT de Xilonor y, con los paneles resultantes, se reconstruirá la escuela utilizando la propia madera de la Comunidad.

En Cualedro el dinero se dedicará a la restauración edafológica, retirada de madera, habilitación de pastos para el ganado y recuperación de sistemas silvopastorales y en Laza se utilizará para colaborar en la construcción de un centro de día que debido a los incendios quedó seriamente comprometido.

El Celta, a través de su presidenta, hizo hincapié en el orgullo que supone poder ayudar a la gente que se ha visto afectada por la tragedia pero «le devolveremos a nuestra tierra todo lo que ella nos da. Cuando la gente lo necesita estamos todos a una». Germán Arteta, director de la Fundación Celta se mostró orgulloso de esta campaña solidaria y destaca que “la fuerza del fútbol es muy grande y tenemos que utilizarla para este tipo de acciones”.

“Xuntos contra o lume” ha sido un ejemplo más del compromiso social del Celta con el presente y el futuro de Galicia y que en los últimos años se ha puesto de manifiesto en no pocas situaciones.

Ángel de la Fuente: «Se introducen parches arbitrarios para beneficiar a determinados territorios»

La decana de la abogacía de Ourense acusa a la Xunta de «precarizar» el turno de oficio y Xustiza le afea su «postura inmovilista»

El informe municipal de Noria 4 señala que el proyecto carecía de ático y bajo cubierta

El Concello de Ponteareas pagará ortodoncias y la matrícula universitaria a su personal

La huelga de los médicos aplaza más de 3.300 consultas en el área sanitaria

El baño en la piscina termal de As Burgas costará 7 euros, y será gratis para menores de 15 años

La meteorología está a favor de la velutina: 2025 remata con casi 1.300 nidos retirados

Nueve mujeres y un hombre, rumbo a la noche del cine de los Premios Feroz

