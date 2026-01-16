«Xuntos contra o lume» salda sus cuentas
El Celta entrega los 81.054 euros recaudados que irán a tres proyectos de recuperación en San Vicente de Leira, Cualedro y Laza
REDACCIÓN
El Celta y la Fundación Celta, en colaboración de la Federación Gallega, hicieron entrega de los fondos recaudados en la campaña solidaria “Xuntos contra o lume” y que tuvo su punto central en aquel amistoso entre el equipo de Primera y una selección de futbolistas ourensanos. El club realizó la donación de 81.054,12 euros destinados a la recuperación de las comunidades gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano.
Marián Mouriño, presidenta del Celta, hizo entrega de los cheques que se destinarán a impulsar proyectos clave en San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras), Cualedro y Laza. En San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras) el proyecto consiste en la restauración de la antigua escuela como centro social vecinal, aprovechando la madera quemada. Esta se transformará en la fábrica de CLT de Xilonor y, con los paneles resultantes, se reconstruirá la escuela utilizando la propia madera de la Comunidad.
En Cualedro el dinero se dedicará a la restauración edafológica, retirada de madera, habilitación de pastos para el ganado y recuperación de sistemas silvopastorales y en Laza se utilizará para colaborar en la construcción de un centro de día que debido a los incendios quedó seriamente comprometido.
El Celta, a través de su presidenta, hizo hincapié en el orgullo que supone poder ayudar a la gente que se ha visto afectada por la tragedia pero «le devolveremos a nuestra tierra todo lo que ella nos da. Cuando la gente lo necesita estamos todos a una». Germán Arteta, director de la Fundación Celta se mostró orgulloso de esta campaña solidaria y destaca que “la fuerza del fútbol es muy grande y tenemos que utilizarla para este tipo de acciones”.
“Xuntos contra o lume” ha sido un ejemplo más del compromiso social del Celta con el presente y el futuro de Galicia y que en los últimos años se ha puesto de manifiesto en no pocas situaciones.
