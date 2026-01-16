La victoria pendiente de Giráldez

La admiración es mutua entre los dos entrenadores más jóvenes de la Liga, pero por el momento Íñigo Pérez ha sumado mejores resultados que Claudio Giráldez en las cuatro ocasiones que se han enfrentado en la Liga. Al técnico del Celta se le presenta este domingo una nueva oportunidad para conseguir la victoria que tiene pendiente contra el Rayo Vallecano.

Claudio Giráldez afrontó su segundo partido en Primera División ante un Rayo Vallecano que estaba entrenado por Íñigo Pérez. Entonces, el porriñés acababa de arrebatarle al navarro la condición de entrenador más joven de Primera División por apenas 25 días de diferencia. Ambos habían nacido a comienzos de 1988 y su juventud centraba la atención mediática en los prolegómenos de aquel primer duelo, que finalizó en tablas (0-0). Giráldez se estrena en Balaídos con un empate tras su exitosa puesta en escena en Sevilla a mediados de marzo de 2024. La siguiente temporada resultó incluso más negativa para los intereses del técnico porriñés en los dos duelos contra el conjunto madrileños, que ganó en Vallecas y en Balaídos por el mismo resultado (2-1).

Piropeados ambos por la atractiva apuesta futbolísticas de sus equipos, el céltico se quedaba de nuevo sin el premio gordo ante su homólogo navarro. Giráldez tampoco pudo celebrar la victoria en la última confortación con el Rayo Vallecano. En la quinta jornada de esta temporada, el duelo entre madrileños y gallegos concluyó con otro empate, después de que Borja Iglesias abriese el marcador para los celestes y De Frutos lo igualase para los franjirrojos.

Casi tres meses después, Claudio e Íñigo tendrán una nueva oportunidad para saludarse y mostrarse como los técnicos más precoces del actual campeonato de Liga. Balaídos será escenario por tercera vez de entre reencuentro y a Giráldez se le presentará una nueva oportunidad para sumar la primera victoria contra el Rayo Vallecano, que acumula solo 7 derrotas en las 19 ocasiones que ha visitado Balaídos en la máxima categoría.