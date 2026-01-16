Un mercado centrado en Fer López

Cuando se alcanza el ecuador del mercado de fichajes de invierno, la atención en el Celta la acapara Fer López, la única pieza por la que pelea el club vigués para reforzar la plantilla que afrontará la recta final de la temporada. Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander, es el único movimiento realizado hasta el momento en el grupo que dirige Claudio Giráldez, a la espera de que Marc Vidal también cambie de aires. Además, los célticos confían en retener a los futbolistas que mayor interés despiertan ahora mismo, como Moriba, Williot, Jutglà o Carreira.

En A Sede continúan a la espera de conocer las condiciones del Wolverhampton para negociar la cesión de Fer López, pues en Vigo ya tienen constancia de que tanto el jugador como su representante, el portugués Jorge Mendes, solo contemplan la opción de jugar a préstamo en el Celta por lo que resta de una temporada en la que el equipo inglés afronta el inexorable descenso a la Championship, teniendo en cuenta que es colista en la Premier con un raquítico balance de 7 puntos después de disputar 21 jornadas.

La casi segura pérdida de categoría obliga al equipo del Molineux a replantearse su futuro de cara a la temporada que viene y en estos momentos la situación de Fer López no es tan prioritaria como la de otros compañeros con fichas más elevadas. Sin embargo, en el Celta confían en la presión que puedan ejercer tanto el jugador como Mendes para conseguir que regrese a Balaídos antes del próximo 31 de enero.

En Inglaterra dan por sentado que el joven centrocampista no completará la temporada con el Wolves ante sus escasas apariciones en el equipo. Algunas fuentes incluso insinúan con una cesión a un equipo de Championship después de que Fer López ni siquiera fuese titular en la eliminatoria de la FA Cup contra el modesto Shrewsbury Town. El excéltico solo pudo disfrutar del último cuarto de hora del partido que su equipo resolvió por goleada (6-1).

‘Homecoming’

Pero para el jugador solo existe un destino ahora mismo: Vigo. Así, el ‘Homecoming’, de Kanye West, con el que Fer López ilustró su mensaje de año nuevo enfundado con la camiseta del Celta, continúa como canción favorita en su lista de reproducciones. El sabe también que el Celta está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para conseguir sus servicios al menos hasta el próximo mes de junio. Sus deseos son compartidos por su agente, que además ejerce una gran influencia sobre Guangchang Gou, presidente del grupo Fosun International que adquirió el club en 2016.

Teniendo en cuenta la complicada situación deportiva del conjunto inglés, que se encuentra a 14 puntos de la permanencia, la operación retorno de Fer López parece que se resolverá en los últimos días de mercado, a pesar del interés del jugador y del Celta por reencontrarse cuanto antes en Vigo.

Este compás de espera por Fer López no evita que en el mercado de fichajes continúen sonando jugadores del Celta para reforzar otras plantillas. El último ha sido Williot Swedberg, al que desde Suecia sitúan en la órbita de dos equipos de la Serie A italiana. Uno de los posibles interesados en la contratación del delantero sueco es el Atalanta, según el portal ‘Folbolldirekt’. En la misma información calculan que el Celta solicitaría unos 15 millones de euros por Williot, recordando además que entre el 15 y el 20 por ciento de una futura venta se la llevaría su anterior club, el Hammarby. El Atlanta ya cuenta con el internacional sueco Isak Hien y con Odilon Kossounou, que también jugó en el Hammarby.

En A Sede, sin embargo, insisten en que la intención continúa siendo no desprenderse de piezas importantes de la plantilla de Giráldez, salvo que aparezca una oferta irrechazable que ayude a limar los 32 millones de euros que el club necesita para cuadrar el presupuesto de esta temporada.

Su compañero Ilaix Moriba es otro de los que aparecen en mucha quinielas de equipos alemanes e ingleses que quieren aprovechar esta ventana de enero para reforzar sus plantillas. A esta lista de posibles traspasos se ha unido un Sergio Carreira que se ha revalorizado en el mercado. En A Sede, en cambio, no esperan salidas destacadas.