El Girona acelera por Fran Beltrán y negocia con el Celta un traspaso en enero

Los días de Fran Beltrán como jugador del Celta pueden llegar a su fin este mismo mes de enero. El Girona, club que ya había intentado incorporar al centrocampista en el pasado, ha reaparecido con más fuerza que nunca para hacerse con sus servicios. Beltrán es un viejo anhelo de Míchel Sánchez, que ya entrenó al futbolista en el Rayo Vallecano, y el técnico del conjunto gerundense quiere al madrileño cuanto antes.

Beltrán, uno de los capitanes del Celta y tercer futbolista con más partidos en Primera en la historia del club —solo por detrás de Iago Aspas y Hugo Mallo—, termina contrato el próximo 30 de junio y es libre de firmar con cualquier equipo desde el 1 de enero.

Según informó este viernes la Cadena SER Girona, el club catalán estaría dispuesto a acelerar la operación y negociar un traspaso con el Celta en este mismo mercado. FARO ha podido confirmar que en A Sede se está negociando el futuro inmediato del futbolista. Para acometer esta operación, el Girona también necesitaría aligerar su actual plantilla para poder inscribir al centrocampista. En estos momentos está teniendo problemas para dar el alta a Claudio Echeverri y la única salida encarrilada parece la de Jhon Solís al Birmingham.

Fran Beltrán llegó a Vigo en el verano de 2018. El Celta pagó su cláusula de rescisión al Rayo Vallecano, de ocho millones de euros, y desde entonces se ha convertido en una pieza importante para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo celeste. Ha disputado un total de 263 partidos como jugador del Celta y ha anotado ocho goles en su etapa en Vigo.

En los últimos meses, el asunto de su renovación ha estado sobre la mesa cada vez que Marco Garcés, director de fútbol del Celta, comparecía ante los medios. Sin embargo, nunca llegó a aclarar si las conversaciones iban por el buen camino, lo que dejó patente que el Celta y Fran Beltrán iban a separar sus caminos a final de temporada. Ahora, el Girona puede ser el club que adelante ese adiós.

Aidoo y Marc Vidal

El Celta está siendo uno de los animadores de este mercado de fichajes. El hecho de tener una plantilla tan larga y con hasta siete futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio —además de Beltrán, finalizan Mingueza, Aspas, Marcos Alonso, Aidoo, Cervi y Ristic), ha provocado que los directores deportivos de equipos españoles y europeos hayan puesto el foco en la plantilla celeste.

Después de que se haya confirmado el acuerdo entre la Juventus y Mingueza para que el defensa catalán recale en el club turinés la próxima temporada, el siguiente nombre que ha salido a la palestra es el de Joseph Aidoo. El central ghanés, que termina contrato a final de curso y al que el Celta ya intentó dar salida el pasado verano, podría salir durante este mismo mercado rumbo al Valencia, conjunto al que ya había sido ofrecido con anterioridad.

Aidoo, en su último partido como titular ante el Valencia / Alba Villar

El club ché necesita un central y se ha fijado en el futbolista del club vigués. Según ha adelantado Deportes Cope Valencia, Aidoo gana enteros como alternativa para el puesto en caso de que rescinda el contrato que le une con los gallegos hasta el 30 de junio de 2026. Llegaría para cubrir la ausencia de Diakhaby.

Por otro lado, otro de los futbolistas que también podrían hacer las maletas próximamente es Marc Vidal, tercer portero de la plantilla y sin minutos esta temporada. El Oviedo está interesado en contar con el guardameta del Celta, aunque para certificar su fichaje tiene que darse una condición con anterioridad. El club asturiano necesita desprenderse del rumano Horațiu Moldovan, portero suplente de la plantilla que interesa al Al-Arabi SC de Arabia Saudí.