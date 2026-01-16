Aidoo entra en la escena del Valencia

El Celta está siendo uno de los protagonistas de este mercado de fichajes. El hecho de tener una plantilla tan larga y con hasta siete futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio (Mingueza, Beltrán, Aspas, Marcos Alonso, Aidoo, Cervi y Ristic), ha provocado que los directores deportivos de equipos españoles y europeos hayan puesto el foco en la plantilla celeste.

Después de que se haya confirmado el acuerdo entre la Juventus y Mingueza para que el defensa catalán recale en el club turinés la próxima temporada, el siguiente nombre que ha salido a la palestra es el de Joseph Aidoo. El central ghanés, que termina contrato a final de curso y al que el Celta ya intentó dar salida el pasado verano, podría salir durante este mismo mercado rumbo al Valencia, conjunto al que ya había sido ofrecido con anterioridad.

El club ché necesita un central y se ha fijado en el futbolista del club vigués. Según ha adelantado Deportes Cope Valencia, Aidoo gana enteros como alternativa para el puesto en caso de que rescinda el contrato que le une con los gallegos hasta el 30 de junio de 2026. Llegaría para cubrir la ausencia de Diakhaby, ya que añaden que no se forzará la salida de Cömert y solo se marchará si llega una oferta por él.

Aidoo, celebrando uno de los goles de Borja Iglesias al Valencia / Alba Villar

Su último partido, ante el Valencia CF

A sus 30 años, el internacional africano sólo ha participado en tres encuentros ligueros y dos coperos esta temporada, todos ellos culminados con victoria. En LaLiga, eso sí, sólo ha sido titular ante Osasuna en El Sadar y contra el Valencia CF en Balaídos, en la humillante victoria gallega ante los de Corberán (4-1).

La situación además ha cambiado en Valencia. Hace dos meses ya se valoraba la idea de firmar a un central para mejorar ese perfil en Mestalla, pero la lesión de Diakhaby ha provocado un cambio de paradigma.