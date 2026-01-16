El Celta arropa a Borja Iglesias en la causa de las uñas pintadas y el odio se cuela entre las reacciones: «Julandrones sí sois un rato»

El llamamiento a acudir a Balaídos con las uñas pintadas en apoyo a Borja Iglesias, tras los insultos homófobos sufridos en Sevilla, ha generado una respuesta doble en redes: mensajes de respaldo y aplauso, pero también una avalancha de comentarios ofensivos que evidencian que la homofobia sigue instalada en el fútbol.

La iniciativa nació desde el celtismo organizado y, en cuestión de horas, saltó al primer plano. La peña Carcamáns Celestes impulsó la idea de acudir este domingo a Balaídos con las uñas pintadas, coincidiendo con el encuentro ante el Rayo Vallecano, como gesto simbólico de apoyo a Borja Iglesias y de rechazo a la homofobia. El club la secundó y amplificó en sus canales, convirtiéndola en una campaña de alcance masivo entre la afición.

El origen está en lo ocurrido a la salida del Sánchez-Pizjuán, después del Sevilla–Celta. En un vídeo difundido en redes se escuchan insultos homófobos dirigidos al delantero, entre ellos alusiones despectivas vinculadas a “pintarse las uñas”. Borja Iglesias respondió con ironía desde su cuenta: “Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”.

A partir de ahí, el Celta trasladó un mensaje institucional de respaldo al jugador y de rechazo a cualquier discriminación: “El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol”, en una publicación que también fue muy compartida.

Mensajes a favor: «Orgullo» y apoyo explícito

En las respuestas a la campaña, muchos usuarios y peñas celebraron la iniciativa como un gesto sencillo pero directo contra el odio, con mensajes de ánimo al futbolista y llamadas a llenar Balaídos de uñas pintadas. La propuesta se extendió a otras agrupaciones: Merlegos Celestes (Santiago) llegó a organizar un servicio de manicura vinculado al símbolo del “panda”, apodo del jugador.

Cartel de la propuesta desde Merlegos Celestes. / Merlegos Celestes

Pero el apoyo desde redes sociales no se quedó ahí y es que traspasó las fronteras del celtismo con usuarios que se sumarán a la iniciativa desde sus casas, en Madrid, Cadiz, Asturias, Bilbao e incluso por parte de seguidores del eterno rival, desde A Coruña:

Gran iniciativa del Celta. Debería cundir el ejemplo en todos los estadios. Ojalá también en Riazor. Todo mi apoyo desde Coruña al Panda y a todo el celtismo!

Que grandes sois!! Bravo!! abrazu dende Asturies!!!

El domingo juega mi hijo en el cdotxarkoaga 1969 (Bilbao), contad con mis uñas pintadas. Un abrazo fuerte desde Bilbao y todo mi apoyo, fuerza Celtiñas

Yo, desde la provincia de Cádiz, veré el partido con ellas pintadas

Aúpa Celta, aúpa Borja. Soy de Depor pero siempre con las causas justas

No soy del Celta, pero las voy a pintar por vosotros

Dun deportivista, orgulloso da iniciativa. Parabéns Celta!!

Desde Madrid le acabo de coger 3 pinta uñas a mi mujer para tener colorido; soy madridista pero desde siempre me gustó el Celta tengo medio siglo de años.Abrazo para Borja Iglesias y enhorabuena al Celta por la iniciativa!!

El día de su presentación en su vuelta al Celta, Borja Iglesias se presentó en su Seat Panda con las uñas pintadas. / Marta G. Brea

Mensajes en contra: burlas y comentarios homófobos

Pero el otro lado de la conversación digital fue igual de visible. Las publicaciones que apoyaban la iniciativa se llenaron también de respuestas que ridiculizaban el gesto con términos despectivos y comentarios homófobos, algunos dirigidos tanto al jugador como a la afición y al propio club:

Julandrones si sois un rato

No os olvideis del tutú reinas

Esto es surrealista. qué marikonada es esto?

No pasa nada porque Borja y la afición del Celta sean gays. Respect

Buen ridículo

Y nos ponemos a cantar we are the world we are the people mientras bailamos y tiramos confeti. Todo menos jugar al futbol

Y en minifalda

El episodio vuelve a subrayar un patrón que el propio Borja Iglesias ya había denunciado con anterioridad: el delantero ha lamentado en más de una ocasión la normalización de este tipo de ataques, en estadios y en redes, y el efecto disuasorio que genera sobre la diversidad en el deporte.

Homenaje a las pantallas de Xinzo

Coincidiendo con la celebración del partido frente al Rayo, el Celta de Vigo ha sumado un homenaje al Entroido, invitando también a personajes tradicionales como ocurrió la temporada pasada cuando los cigarróns de Verín, boteiros y fulións participaron de la ambientación del estadio.

En esta ocasión serán las pantallas de Xinzo de Limia (otra figura emblemática de este carnaval, declarada Fiesta de Interés Turístico), las que pisarán el césped de Balaídos como guiño a las figuras de su Entroido y como parte de una línea de trabajo del club para visibilizar la riqueza cultural de Galicia en eventos deportivos.