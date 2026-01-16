Burcio llama a las puertas del cielo

Hugo Burcio ha regresado a los entrenamientos con el Celta tras asentarse como titular en el centro del campo del filial céltico con apenas 19 años. El futbolista madrileño ve más cerca su estreno en la élite ante los escasos efectivos con los que contará Claudio Giráldez la próxima semana ante el Lille después de que el club cediese a Damián Rodríguez al Racing de Santander e Ilaix Moriba tenga que cumplir un partido de sanción en Europa tras ver la tercera tarjeta amarilla ante el Bolonia. Burcio es una de las grandes promesas de la cantera del Celta, a la que se incorporó en categoría cadete tras causar baja en el Real Madrid. Su gran porte, mide 1,87 metros, le convierte en un mediocentro atípico en la cantera de A Madroa. Allí lo descubrió Alejandro Lago cuando el madrileño representó a su comunidad en un campeonato de España alevín. El veterano técnico de las escuelas de formación del Celta le dio la máxima puntuación en las votaciones al mejor del torneo. Años después, Alex Otero, director de scouting, le comunicó a Lago la posibilidad de fichar a Burcio, que aceptó la oferta céltica y se instaló en la residencia del club que acoge a los jóvenes futbolistas.

Superada la pandemia del coronavirus, Hugo Burcio (Galapagar, 31 de octubre de 2006) comenzaba una nueva etapa en Vigo como futbolista. Apenas tres años después, era convocado para un partido con el Fortuna, con el que debutó en Irún el 1 de septiembre de 2024. En ese encuentro ante el Real Unión, el madrileño formó pareja en el centro del campo con Miguel Román, con el que ha vuelto a coincidir en los entrenamientos del primer equipo, en el que el gondomareño se abre camino como titular.

Con 19 años, Burcio ya acumula 45 partidos en la Primera RFEF. Hace unas semanas puedo darse el gusto de ganarle al Real Madrid Castilla, que se presentó en Balaídos con algunos jugadores de su generación. Dio una exhibición como mediocentro con gran despliegue físico, que abarca mucho terreno. Un centrocampista con un estilo diferente al de Damián y Hugo Sotelo, que ya acumulan muchos partidos en Primera División. A finales de octubre fue convocado para el partido de Copa ante el Puerto de Vega. No llegó a debutar. Esta semana ha trabajado de nuevo con Giráldez, que podría contar con él para la cita del jueves que viene ante el Lille, en la que el Celta se juega una plaza para la siguiente ronda del torneo europeo.