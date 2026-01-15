La Juventus reserva 15 millones de euros para Mingueza
La propuesta económica de los italianos al jugador catalán es inalcanzable para el Celta
Vigo
A la espera de que se cierre el acuerdo entre la Juventus de Turín y los representantes de Óscar Mingueza, el club italiano tiene reservados unos 15 millones de euros para el zaguero catalán del Celta, que firmaría por cuatro temporadas. Medios italianos apuntaban este jueves que Mingueza se embolsaría 5 millones de euros como prima de fichaje al llegar a Turín con la carta de libertad tras concluir su contrato en Vigo.
El salario anual está estimado en unos 2,5 millones de euros libres de impuestos. Una operación económica fuera del alcance del Celta, que pelea por la renovación de Mingueza.
