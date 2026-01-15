Un centenar de goles para Giráldez

El Celta ha necesitado 67 partidos de Liga con Claudio Giráldez para alcanzar 100 goles. El autor de esa cifra redonda es Marcos Alonso, que el lunes pasado ejecutó una pena máxima en los minutos finales del partido en el Sánchez-Pizjuán para darle una nueva victoria al equipo vigués. Y esta producción de goles va pareja con los puntos obtenidos por el equipo desde que en marzo de 2024 Giráldez se hiciese cargo de la plantilla. En total han sido 101 los puntos obtenidos en la máxima categoría por el entrenador que sustituyó a Rafa Benítez.

Esa relación entre los goles y los puntos es la que utiliza el club en estos momentos para realizar sus proyecciones futuras sobre las posiciones que puede ocupar el equipo celeste al finalizar el curso. Así lo explicó en la última asamblea general de accionistas el director deportivo, Marco Garcés, quien predijo que se necesitarán alrededor de 55 goles para repetir clasificación para un torneo europeo.

En lo que va de campaña, los de Giráldez han firmado 25 goles para sumar los 29 puntos que le han situado en la séptima plaza, la misma que alcanzó la temporada pasada. Por el momento, los de Giráldez han sabido rentabilizar su producción goleadora. Así ocurrió también en la campaña anterior, en la que el Celta finalizó con 55 puntos después de anotar 59 tantos. Ello se debe en buena medida a la mejoría que el equipo vigués ha experimentado en labores defensivas, pues mantiene un balance favorable entre goles anotados y encajados. En lo que va de campeonato ha recibido 20 en contra por los 25 a favor. En el global, las cifras del Celta se igualan, pues en los cien partidos con Giráldez el equipo ha sumado ciento un goles.

Carles Pérez inició la cuenta

Abrió esta centena de goles Carles Pérez –ahora cedido en el Aris de Salónica– durante el estreno de Giráldez en el Sánchez-Pizjuán el 17 de marzo de 2024. El atacante catalán se convirtió además en el primero de los 23 goleadores que ha tenido desde entonces el Celta en la Liga.

La palma a la efectividad en el remate se la lleva por el momento Borja Iglesias, que no irrumpió en el equipo de Giráldez hasta hace dos veranos. Desde su regreso a Vigo, el compostelano acumula ya 18 goles en Primera. Le sigue su amigo Iago Aspas, con 16. Con 9 aparece en tercer lugar Williot Swedberg. El cuarto puesto es para uno de los canteranos que dio el salto a la élite con el técnico porriñés: Hugo Álvarez, que ya ha firmado 7 goles con la celeste; el último, contra el Valencia. Pablo Durán y Duvikas –traspasado al Como– suman 6 cada uno; mientras que Mingueza y Alfon –ahora en el Sevilla– aparecen con 5. Completan la lista: Larsen y Marcos Alonso (4 tantos), Javi Rodríguez (3), Jutglà, Miguel Román, El-Abdellaoui, Beltrán, Fer López (2), Carreira, Rueda, Starfelt, Moriba, Iker Losada, Bamba y el citado Carles Pérez (1).

La producción goleadora del Celta va pareja a los puntos obtenidos, como se encargó de subrayar Garcés en diciembre. De hecho, el conjunto celeste ocupa la séptima plaza en la clasificación de la Liga y es el quinto que más tantos ha conseguido en la primera vuelta del campeonato. Solo Barcelona, Real Madrid, Villarreal , Atlético de Madrid y Betis superan al equipo vigués en este apartado, en el que iguala a 25 goles con el Elche, que le precede en la tabla.

Con estos números, el Celta también ha ganado una estabilidad deportiva de la que careció durante los años posteriores al paso de Berizzo y de Unzué por Vigo. Con Giráldez, el conjunto celeste vuelve a vivir momentos de alegría, aliñados en esta ocasión con un importante papel de los jugadores de la cantera.