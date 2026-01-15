Antañón y Anxo Rodríguez, en la victoria de España ante Italia

Los célticos Andrés Antañón y Anxo Rodríguez participaron ayer en la victoria de la selección española sub-19 frente a la de Italia, en un partido amistoso celebrado en la localidad trasalpina de Coverciano que se resolvió en la segunda parte con un gol de Jesús Fortea.

Anxo Rodríguez fue titular en el centro de la zaga y Antañón, compañero en el Celta Fortuna, reforzó el centro del campo español en la segunda parte de este amistoso.