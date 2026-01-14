Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio

El futuro de Mingueza se vislumbra cada vez más lejos de Vigo, pero a partir del 30 de junio. La salida del defensa celeste, que termina contrato con la entidad olívica este verano, es cada día más probable después de que desde este 1 de enero el futbolista goce de la libertad de firmar con el equipo que quiera.

El periodista italiano Fabrizio Romano, que esta misma semana ya había adelantado el interés de la Juventus por contratarlo, ha dado por cerrada la incorporación del zaguero catalán al club italiano.

Fabrizio Romano había especulado con la posibilidad de que la Juventus intentase llegar a un acuerdo económico con el Celta para acelerar la incorporación de Mingueza a este mismo mercado, pero en Vigo, de momento, se descarta esta posibilidad. Mingueza es un jugador muy importante en el esquema de Claudio Giráldez y el Celta quiere conservarlo hasta el final de esta campaña, en la que todavía disputa dos competiciones. Además, la Juventus, o cualquier club que aspire a firmar al internacional celeste, es consciente de que podrían fichar a Mingueza a coste cero a final del presente curso.

En el caso de que el Celta aceptase una oferta, el 50% del montante recibido iría a las arcas del Barcelona. Desde A Sede, sin embargo, nunca han perdido la esperanza de renovar a Mingueza. Pero el Celta es consciente de que no podrá igualar en lo económico la propuesta que podrían poner sobre la mesa clubes de la talla de la Juventus o cualquiera de la liga inglesa. En el caso de que finalmente Mingueza optase por la continuidad, el Barcelona mantendría el derecho a cobrar el 50% de un futuro traspaso del defensor catalán.