Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

Descartada una supuesta cesión de Jutglà al Espanyol

Desde Barcelona contemplaban una posible salida del delantero del Celta para cubrir la baja de Puado

Ferran Jutglà, en el partido de Copa del Rey del Celta en el campo del Sant Andreu

Ferran Jutglà, en el partido de Copa del Rey del Celta en el campo del Sant Andreu / Paco Largo / LOF

R. V.

El Celta no tiene intención de desprenderse de Ferran Jutglà, a pesar de que el delantero catalán no haya cumplido por el momento las expectativas generadas tras cerrarse su fichaje el pasado verano con el Brujas belga. A pesar de las noticias queeste miércoles apuntaban a una posible cesión de Jutglà al Espanyol, desde el club vigués descartan la salida del delantero en este mercado de invierno.

La visita del agente a Vigo prevista para la jornada de hoy despertó interés en Barcelona al interpretarse como posible negociación para que Jutglà cubriese la baja de Javi Puado, que ha vuelto a lesionarse de gravedad. En el Celta, sin embargo, «no se contempla» una cesión del delantero catalán, según apuntaron fuentes del club vigués ante los rumores sobre la supuesta salida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents