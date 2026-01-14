Descartada una supuesta cesión de Jutglà al Espanyol

El Celta no tiene intención de desprenderse de Ferran Jutglà, a pesar de que el delantero catalán no haya cumplido por el momento las expectativas generadas tras cerrarse su fichaje el pasado verano con el Brujas belga. A pesar de las noticias queeste miércoles apuntaban a una posible cesión de Jutglà al Espanyol, desde el club vigués descartan la salida del delantero en este mercado de invierno.

La visita del agente a Vigo prevista para la jornada de hoy despertó interés en Barcelona al interpretarse como posible negociación para que Jutglà cubriese la baja de Javi Puado, que ha vuelto a lesionarse de gravedad. En el Celta, sin embargo, «no se contempla» una cesión del delantero catalán, según apuntaron fuentes del club vigués ante los rumores sobre la supuesta salida.