El celtismo convierte los insultos homófobos a Borja Iglesias en un gesto de apoyo: uñas pintadas en Balaídos

El celtismo ha encontrado una respuesta tan simbólica como directa a los insultos homófobos que sufrió Borja Iglesias tras el Sevilla–Celta del lunes en el Sánchez-Pizjuán: acudir al próximo partido en Balaídos con las uñas pintadas como muestra de apoyo al delantero. La idea parte de la peña Carcamáns y se ha difundido en redes en las últimas horas.

El origen de la iniciativa está en el episodio vivido en Sevilla, cuando el atacante santiagués fue increpado a la salida del estadio con insultos y descalificaciones, entre ellas la de «píntate las uñas». Iglesias respondió después con ironía en X: «Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca».

Tras lo ocurrido, el Celta mostró públicamente su respaldo al jugador con un mensaje contundente contra el odio. También se pronunciaron distintos actores del fútbol español, incluida LaLiga, condenando cualquier forma de discriminación.

La propuesta de la peña, que anima a que «todo el mundo vaya a Balaídos con las uñas pintadas» y a que el vestuario también «se moje» con el gesto, apunta al encuentro ante el Rayo Vallecano, programado para el domingo 18 de enero (18:30 horas) en el estadio vigués.

Más allá de la anécdota, el gesto conecta con un símbolo que el propio Borja Iglesias ha usado en otras etapas como reivindicación contra el racismo y la homofobia: jugar con las uñas pintadas. Ahora, la grada propone darle la vuelta al insulto y convertirlo en una imagen colectiva de apoyo y de rechazo frontal a la homofobia.