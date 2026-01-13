La roca de Giráldez

Claudio no es un entrenador corriente. Hace cosas que están fuera del alcance de la mayoría de técnicos que suelen llegar a los banquillos con el manual instalado en su disco duro y lo aplican sin considerar en exceso lo que tienen a su alrededor ni atender a nuevas actualizaciones. La mayor conquista esta temporada del porriñés -más allá de puntos, victorias en grandes escenarios o récords condenados a batirse algún día–, es haber entendido el lugar en el que estaba su equipo cuando la temporada echó a andar hace unos meses. Con frialdad y criterio. Claudio comprendió mejor que nadie que, sin un salto de calidad en ataque, solo había una manera de crecer: hacerlo donde el Celta había demostrado más debilidad, convertir al equipo en ese bloque sólido que casi nunca ha sido, capaz de competir en el cuerpo a cuerpo contra equipos que como el Sevilla le superan en centímetros y kilos (la mayoría de Primera División). No había otra fórmula para avanzar. Todo lo demás era construir fantasías absurdas y un viaje al fracaso. No existen los milagros, pero sí el trabajo y las ideas. La calidad y la inspiración no se pueden entrenar como sí sucede con la defensa o el compromiso. Y por ahí ha encontrado el Celta un filón inagotable. Se ha convertido en un equipo menos agradecido a la vista, pero infinitamente más desagradable para el rival. Por el camino de la sobriedad el Celta ha encontrado la confianza y los resultados que en la pasada temporada llegaron gracias al alboroto y el desorden que generaba su estilo desprendido. Había otros futbolistas (Fer López, Iago con menos kilómetros, Alfon...) y Claudio entendió que sin ellos no tenía otro camino para progresar que hacer al Celta del material más duro que encontrase. Sevilla ha sido una parada más de este viaje, en este proceso que muy pocos son capaces de afrontar.

El cuerpo a cuerpo. El Sevilla recuperó un estilo que resulta familiar en Vigo. Esa persecución al hombre por todo el campo, algo suicida si no se ejecuta con precisión, es una característica de esa escuela a la que pertenecen técnicos como Almeyda o Berizzo. El entrenador del Sevilla se jugó el partido a ese combate físico. Mucho contacto, golpes, interrupciones, gente al suelo sin miedo...en otro tiempo el Celta hubiese bajado la cabeza. Pero este equipo no lo hace. Claudio sabía lo que le esperaba y protegió el corazón de su equipo con sus valores más fiables para ese combate (Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos atrás y la pareja Román-Moriba en el centro del campo). Su buena colocación, el repliegue siempre eficaz y el orden anularon por completo a un Sevilla intenso pero que no supo la forma de generar un mínimo de peligro. Llovieron centros, pero no encontraron ni un remate. Demérito de los andaluces y virtud del Celta que no titubeó como era costumbre ni mostró la mínima flaqueza. Radu (otra de las razones de que el equipo haya alcanzado este grado de firmeza por el contagio positivo que ejerce a su alrededor) estuvo casi de paseo en el partido.

Transiciones. Y eso que el Celta con la pelota fue un dolor. El Sevilla iba desbocado a las persecuciones y eso lo convertía en vulnerable si los vigueses eran capaces de tener la calma o la calidad para encontrar el espacio libre que se pudiese generar en cada descuido o precipitación. Pese al día torpón de la mayoría (terribles Borja, Iago Aspas, Moriba...) el Celta encontró en el primer tiempo tres transiciones cómodas para hacer daño al Sevilla. Con poca cosa, sin alardes. Era la prueba de que el partido estaba siempre más cerca de los vigueses por mucho que el Sevilla empujase y que el plan de Giráldez pasaba por correr a la mínima oportunidad.

Borja iglesias. Ni un duelo le dejaron ganar al delantero. Era una de las claves en la salida del Celta (Radu le buscó con insistencia para que explotase su capacidad para descargar) pero entre los centrales y el estilo de arbitraje de Sánchez Martínez no hubo manera de salir de esa jaula. Ese agotamiento le llevó a no acertar en las pocas ocasiones que desde su posición tuvo tiempo. Sin su referencia curiosamente el Celta se sintió más cómodo.

Jones. Fue una de las novedades en su papel de interior derecho (bajaba a línea de cinco en defensa). Amenazó en el comienzo con un par de carreras pero luego se diluyó por completo y su papel fue más intenso en la faceta defensiva donde cumplió a medias peleando con Oso que se hartó a poner centros pero a quien vigiló con acierto.

Los cambios finales. Mejoró el Celta con la oleada final de cambios. Tenía mejores alternativas que un Sevilla demasiado «cojo» por las ausencias. Y se notó en esos minutos finales en los que el conjunto de Claudio olfateó la victoria y se lanzó con decisión a por ella. Williot y Hugo Alvarez le dio un punto de verticalidad que no habían tenido hasta ese momento. Y Moriba encontró el penalti que cierra una primera vuelta casi de ensueño. 29 puntos. Y eso que comenzaron a paso de tortuga.