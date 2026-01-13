La respuesta de Borja Iglesias a los insultos homófobos tras el Sevilla - Celta: «Qué raro, si esto en el fútbol nunca pasa»

En el fútbol todo evoluciona. Se introducen nuevas tecnologías como el VAR, se innova cada año en las tácticas, mejoran las dietas, los entrenamientos y casi cualquier cosa que favorezca el juego o que consiga que el espectáculo llegue a más gente y genere más ingresos. Sin embargo, todavía quedan cuestiones que no se dejan atrás y que, por desgracia, vuelven a ser noticia.

En esta ocasión, el delantero celeste, Borja Iglesias, es noticia tras la victoria de ayer del Celta contra el Sevilla por algo que nada tiene que ver con lo ocurrido en el campo. El futbolista compostelano ha publicado en sus redes sociales una respuesta irónica a los insultos homófobos que recibió anoche en las inmediaciones del Sánchez-Pizjuán después del encuentro: «Qué raro, si esto en el fútbol nunca pasa».

Su comentario a través de la red social X responde a una publicación de la cuenta 'Zona Mixta', que compartía un vídeo en el que se recogían insultos como: «A ver si te mueres, maricón de mierda», «píntate las uñas», «perro, vete a tu casa» o «gilipollas». Como señala la publicación, el delantero se habría acercado a darle una camiseta a un amigo que esperaba fuera del estadio cuando se produjeron los exabruptos.

Esta mañana, tanto la cuenta de Instagram del gallego como las del Celta de Vigo y La Liga han compartido una publicación en la que se ve al 'Panda' acompañado de un pie de foto que dice: «El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego».

No es la primera vez que Borja Iglesias recibe este tipo de insultos y tristemente no parece que vaya a ser la última. Pero como ya ha demostrado con su posicionamiento sobre el fútbol femenino o sobre las protestas en apoyo a Palestina, el odio de ciertos sectores no le echa para atrás a la hora de dejar clara su opinión.