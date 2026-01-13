Marcos: «Estamos mejorando mucho»

El defensa del Celta Marcos Alonso destacó tras el triunfo por 0-1 en el campo del Sevilla que «el equipo está mejorando muchísimo desde principios de temporada» y «es muy importante» la actual racha de cinco partidos ligueros invicto, que le ha situado séptimo igualado con el sexto, por lo que «hay que disfrutar», pero también «seguir trabajando».

«El trabajo se ve reflejado con los resultados y esto ayuda mucho al buen ambiente que hay en el vestuario, con la afición y con el resto del club», afirmó a Movistar el veterano defensa madrileño que también está pendiente de resolver o no su continuidad la próxima temporada en el Celta.

Sobre el hecho de que les falte mayor acierto en las ocasiones que generan, dijo que en Sevilla ha sido «algo parecido a los últimos partidos, salvo el del Valencia (4-1)», y admitió que les «está costando un poco más las últimas decisiones en el último tercio del campo, pero el equipo crece, los resultados son muy buenos y hay que seguir en esta línea».

Para Marcos Alonso, «es muy importante lo que está haciendo el equipo, hay que darle mucho merito y disfrutar, y que esta victoria valga para seguir trabajando y disfrutando», y recordó que para él «siempre es especial venir» al Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio que conoce desde niño por la etapa en la que su padre dirigía al Sevilla (1999-2000).

«Me acuerdo de venir aquí, el año del ascenso (1999), cuando mi padre entrenaba al Sevilla. Era uno más aquí durante un tiempo y siempre es especial», indicó.