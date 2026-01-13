La Juventus, uno de los pretendientes de Mingueza

La rumorología del mercado agita de nuevo el futuro de Óscar Mingueza, con informaciones cruzadas que lo sitúan entre intereses de la Premier League y el entorno de la Juventus de Turín.

La semana pasada, un medio británico colocó al defensa celeste en la órbita de varios clubes ingleses. Ayer el foco se ha desplazado hacia Italia: los expertos en fichajes Fabrizio Romano y Matteo Moretto han situado a Mingueza como objetivo de la Juventus.

Según explicaron ambos periodistas en el canal de Youtube de Romano, la Juve figura en una lista de cinco clubes interesados en cerrar la incorporación gratis en verano. En esa misma línea, añadieron que el club italiano también estaría abierto a adelantar la operación al mes de enero pagando un traspaso al Celta

Mientras las versiones se cruzan entre Inglaterra e Italia, en Vigo no se pierde la esperanza de renovar a uno de sus pilares y pieza fundamental en el juego del equipo de Claudio Giráldez. Pero el Celta es consciente de que no podrá igualar en lo económico la propuesta que podrían poner sobre la mesa clubes de la talla de la Juventus o cualquiera de la liga inglesa. En el caso de que finalmente Mingueza optase por la continuidad, el Barcelona mantendría el derecho a cobrar el 50% de un futuro traspaso del defensor catalán.