«Haber hecho 29 puntos en la primera vuelta es una burrada»

Claudio Giráldez, destacó la victoria de su equipo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (0-1), se congratuló de cerrar una buena primera vuelta -empatado a 29 puntos con el Betis en la sexta posición- y resaltó que no tienen «a los mejores jugadores del mundo pero sí muy comprometidos».

«Es una primera vuelta muy buena. Una burrada de puntos, en especial si tenemos en cuenta los pocos que hicimos en las primeras jornadas donde se nos atragantó sumar de 3. Hicimos partidos muy buenos pero no éramos capaces de sacar los partidos adelante. Estamos muy contentos. Esto nos coloca en una buena posición para la segunda vuelta y cumplir el objetivo de la salvación», relató el técnico gallego, quien debutó en el primer equipo vigués precisamente en el Sánchez-Pizjuan en marzo de 2024.

«Hemos hecho daño en transición y con la suerte del penalti en los últimos minutos para llevarnos los tres puntos. El equipo tenía claro qué hacer en cada momento. No hemos sufrido, hemos defendido muy bien el balón parado. El partido se estaba madurando hacia nuestra victoria», destacó Giráldez, quien también se mostró «contento con la aportación de la gente de banquillo».

El preparador del Celta añadió sobre el choque que «se ha vivido un ambiente de fútbol», aunque luego los seguidores del Sevilla «han mostrado desencanto» después de un encuentro al que calificó como «muy duro y muy físico».

De sus números en Balaídos, argumentó que comenzaron «bien, pero hay que mejorar. En los dos últimos partidos en casa hemos sido sólidos y sería maravilloso mantener esta dinámica. Toca disfrutar de los puntos sumados en la primera vuelta», dijo».

Claudio reconoció que habían tenido problemas para sacar adelante ciertas situaciones del partido por el buen trabajo del Sevilla: «Lo que hace que es difícil tener continuidad, más con un equipo tan físico como el Sevilla. El míster ha sido muy valiente en su planteamiento inicial yendo hacia adelante con muchísimos jugadores, con una capacidad de robar y ser agresivos. Eso nos ha hecho estar más cerca de nuestra portería de lo que nos gustaría. No hemos encontrado caminos con Borja, no hemos estado precisos en el juego de dentro para poder girar y llegar rápido a Jones y a Bryan» explicó.