El celtismo disfrutó del triunfo en el Sánchez-Pizjuán

El celtismo disfrutó del triunfo en el Sánchez-Pizjuán | MANU GÓMEZ

El celtismo disfrutó del triunfo en el Sánchez-Pizjuán | MANU GÓMEZ

El celtismo no falla, ni siquiera cuando la Liga le reserva al equipo vigués el segundo lunes del mes de enero, tras las fiestas navideñas. Ayer, la afición del Celta estaba representada en el Sánchez-Pizjuán por unas decenas de seguidores, que celebraron por todo lo alto el gol de penalti de Marcos Alonso. En Sevilla, el celtismo disfrutó de un nuevo triunfo del equipo de Claudio Giráldez como visitante en una trayectoria casi inmaculada a domicilio.

