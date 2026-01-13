El celtismo disfrutó del triunfo en el Sánchez-Pizjuán
El celtismo no falla, ni siquiera cuando la Liga le reserva al equipo vigués el segundo lunes del mes de enero, tras las fiestas navideñas. Ayer, la afición del Celta estaba representada en el Sánchez-Pizjuán por unas decenas de seguidores, que celebraron por todo lo alto el gol de penalti de Marcos Alonso. En Sevilla, el celtismo disfrutó de un nuevo triunfo del equipo de Claudio Giráldez como visitante en una trayectoria casi inmaculada a domicilio.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»