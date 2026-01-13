Este Celta de Giráldez, el mejor como visitante en la historia del club

Barcelona y Real Madrid son los dos únicos equipos de Primera División que han sumado más puntos a domicilio que el Celta, que cierra la primera vuelta del campeonato con 18 puntos como visitante, lo que supone un récord en la historia del club. 5 victorias, 3 empates y 1 derrota son cifras que los célticos podrían haber registrado en Balaídos, pero en esta ocasión las han alcanzado en campo rival, después de que la noche del lunes cerrasen la primera mitad del campeonato con otra victoria en el Sánchez-Pizjuán, su estadio favorito junto al de Zorrilla. En ambos, los célticos acumulan 12 victorias en la máxima categoría.

En ninguna temporada anterior, el Celta había logrado 18 puntos en sus nueve primeros desplazamientos. Esa cifra además supera la alcanzada durante el curso 2015-16 por el equipo de Berizzo. Entonces, los célticos sumaron 17 puntos como visitantes en el ecuador de la competición. Hace una década, los célticos sumaron cinco victorias fuera como ahora (Levante, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad y Granada), dos empates (Eibar y Betis), a los que añadieron dos derrotas (Deportivo y Málaga). En esta ocasión, el calendario tampoco ha sido demasiado exigente, a priori, salvo la visita al Bernabéu. Al triunfo ante el Real Madrid, añadió las visitas exitosas a Osasuna, Levante, Alavés y Sevilla. Además llegaron los empates frente a Mallorca, Rayo Vallecano y Oviedo. El único tropiezo se produjo en Elche (2-1), un recién ascendido.

La gran trayectoria hasta el momento del Celta a domicilio se fundamenta en una solidez defensiva que le ha permitido no encajar goles en contra desde el pasado 2 de noviembre en el campo del Levante. Los de Giráldez salieron inmaculados de sus visitas a campos complicados como Mendizorrotza, Bernabéu o Sánchez-Pizjuán, así como en su regreso al Carlos Tartiere. El empate a cero ante el Oviedo puso el cierre a un excelente año 2025, que será recordado como el del regreso a Europa ocho años después de disputar la semifinal ante el Manchester United.

Consistencia, juego práctico y compromiso colectivo en defensa son algunas de las claves de la primera vuelta del equipo de Giráldez, que tras la victoria en Sevilla lanzaba un reto a su plantilla: «Tenemos que refrendar esta primera vuelta en la segunda». En caso de repetir la puntuación de este ecuador, el Celta repetiría plaza por segundo año consecutivo en una competición continental.

Para Iago Aspas, la clave para alcanzar estos óptimos resultados radica en una mejor contención defensiva. «Nos estamos volviendo un equipo más físico, que quiere más contacto, por eso las porterías a cero». Radu ya suma cinco partidos sin encajar un solo gol y cuatro de ellos se produjeron a domicilio (Alavés, Real Madrid, Oviedo y Sevilla).

«El año pasado nos faltaba consistencia en momentos importantes como éste», apuntaba Marcos Alonso al concluir el compromiso en el Sánchez-Pizjuán.

Giráldez, por su parte, mostraba su satisfacción por la quinta victoria a domicilio de la temporada. «Es una primera vuelta muy buena, una burrada de puntos, en especial si tenemos en cuenta los pocos conseguidos en las primeras jornadas, cuando se nos atragantaba sumar de tres», apuntó el técnico en referencia a las nueve jornadas que su equipo se pasó sin conseguir una victoria y después de sumar siete empates a uno casi consecutivos.

«Hay que dar valor a los puntos conseguidos», subrayaba Aspas en Sevilla, donde el Celta demostró su capacidad para imponerse en contiendas en las que ni siquiera necesita la posesión de la pelota ni generar mucho juego ofensivo. Los buenos resultados parten de una buena defensa. «Hemos comenzado a blindarnos desde atrás, para construir las jugadas y cuando no tenemos el día o tanta lucidez, hay que intentar mantener la portería a cero para seguir sumando», explicaba Aspas.

El equipo comienza a preparar la visita del Rayo

El Celta regresa este miércoles a los entrenamientos en la ciudad deportiva Afouteza para preparar la visita a Balaídos del Rayo Vallecano, prevista para el domingo a partir de las 18.30 horas, después de disfrutar de una jornada de descanso tras la victoria en Sevilla. En principio, el entrenador céltico dispone de toda la plantilla, aunque para la cita en el Sánchez-Pizjuán dejó en Vigo a Carlos Domínguez y a Mihailo Ristic, que venían de recuperarse de sendas lesiones. Tampoco viajó a Sevilla Ferran Jutglà por motivos personales. Se espera que el delantero catalán pueda estar disponible para la cita con la que el Celta abrirá la segunda vuelta del campeonato, que arranca desde una cómoda séptima posición en la tabla después de sumar 29 puntos, doce por encima de los puestos de descenso que ahora mismo marca el Valencia, con 17.

Ante los vallecanos, contra los que sumó un empate en la primera vuelta, el Celta buscará su sexta jornada sin perder, después de contabilizar cuatro victorias y un empate tras caer en Balaídos por 0-1 frente al Espanyol, con un gol de Kike Garcia en la recta final del partido. Desde entonces, los célticos han logrado cuatro portería a cero y un solo gol en contra.