«En el área siempre fallamos»
REDACCIÓN
El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, se mostró resignado con la derrota y argumentó que «en las áreas siempre» fallan y que «al fútbol se gana haciendo goles».
«Si tengo en cuenta el partido pasado -derrota también como local (0-3) ante el Levante- y el de hoy, fueron equipos diferentes. Hicimos cosas bien», dijo el preparador sevillista, quien lamentó que «hace mucho» que no marcan -tres partidos seguidos-.
«La falta de unión llevó a un gigante como River Plate al descenso, aún estamos a tiempo. Esto se saca trabajando, no lamentándose. Es el equipo que tenemos y mientras estemos con aire vamos a dar batalla», declaró Almeyda en alusión a la situación del equipo andaluz pensando en conseguir la permanencia.
