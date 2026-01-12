Mingueza gana otro pretendiente: la Juventus se une a la puja

La rumorología del mercado agita de nuevo el futuro de Óscar Mingueza, con informaciones cruzadas que lo sitúan entre intereses de la Premier League y el entorno de la Juventus de Turín.

La semana pasada, un medio británico colocó al defensa celeste en la órbita de varios clubes ingleses. Este lunes, el foco se ha desplazado hacia Italia: los expertos en fichajes Fabrizio Romano y Matteo Moretto han situado a Mingueza como objetivo de la Juventus.

Según explicaron ambos periodistas en el canal de Youtube de Romano, la Juve figura en una lista de cinco clubes interesados en cerrar la incorporación gratis en verano. En esa misma línea, añadieron que el club italiano también estaría abierto a adelantar la operación al mes de enero pagando un traspaso al Celta

En esa información, además, se subraya un punto clave para entender la supuesta posición del Celta: la entidad viguesa no querría vender ahora a Mingueza, ya que el 50% de la operación iría al Barça.

Este escenario contrasta con lo publicado la semana pasada por el Daily Mail Sport. Ese medio detalló que habría sido el propio Celta el que ofreció al jugador por unos 9 millones de euros, con el objetivo de ingresar un traspaso antes de que el contrato del defensa expire el próximo 30 de junio. En ese mismo relato, el tabloide británico identificaba a Newcastle, Aston Villa y West Ham como los supuestos equipos de la Premier League a los que habría sido ofrecido Mingueza.

Mientras las versiones se cruzan entre Inglaterra e Italia, en Vigo no se pierde la esperanza de renovar a uno de sus pilares y pieza fundamental en el juego del equipo de Claudio Giráldez. Pero el Celta es consciente de que no podrá igualar en lo económico la propuesta que podrían poner sobre la mesa clubes de la talla de la Juventus o cualquiera de la liga inglesa. En el caso de que finalmente Mingueza optase por la continuidad, el Barcelona mantendría el derecho a cobrar el 50% de un futuro traspaso del defensor catalán.

De la postura de Mingueza respecto a su futuro destino poco se sabe desde que el pasado noviembre declaró estar contento en Vigo. «Estoy muy feliz, quiero seguir en el Celta y ya se verá lo que pasa en los próximos meses. Sé que si me quedo aquí no ganaría lo mismo que en otros sitios. Yo busco las dos cosas: un poco de comodidad y, como todo el mundo, todo influye», expresó en Bulgaria durante la rueda de prensa previa al partido ante el Ludogorets.