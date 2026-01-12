El Celta quiere pescar en río revuelto

El Celta quiere poner la guinda a una gran primera vuelta con un triunfo frente al Sevilla (Ramón Sánchez Pizjuán, 21.00 horas, Movistar LaLiga) que reafirme las aspiraciones europeas del conjunto de Giráldez, que llegará al ecuador de la competición con la séptima plaza asegurada con independencia de lo que ocurra esta noche en el estadio nervionense.

Será un duelo de dinámicas contrapuestas, los celestes muy al alza tras sumar 14 de los últimos 18 puntos que se han puesto en juego con notable mejoría defensiva (2 goles y cuatro portería a cero en los últimos seis encuentros) y los sevillistas en fase depresiva, tras encadenar tres derrotas entre Liga y Copa ser humillados la pasada jornada por el Levante en su propio estadio (0-3).

A esta mala racha de resultados, con cisma institucional desde hace varios años y la afición de uñas con la directiva y el equipo, se suma la epidemia de bajas con que va a contar en casi todas las líneas del equipo Matías Almeida. Nada menos que seis, a las que se puede sumar a última hora la del delantero chileno Alexis Sánchez, debido a la contusión en la pelvis que sufrió en el último entrenamiento.

Más bajas en Sevilla

El técnico sevillista explicó en la rueda de prensa previa al choque que ha incluido al artillero en la convocatoria, pero que la decisión sobre su participación en el partido se tomará a lo largo de esta mañana en función de cómo evolucione de los dolores que sufre.

Un importante contratiempo que se suma a las lesiones de Alfon González, que no va a poder reencontrarse con su exquipo, los defensas Gabriel Suazo y César Azpilicueta, también lesionados, y el brasileño Marcao Teixeira, que cumplirá el segundo de los seis partidos de suspensión que el Comité de Competición le impuso tras su expulsión en el Santiago Bernabéu. Tampoco estarán a disposición de Almeida los atacantes Akor Adams y Chidera Ejuke, clasificados con la selección de Nigeria para las semifinales de la Copa de África.

Como contrapartida, el preparador sevillista recupera para el choque al extremo suizo Rubén Vargas y al central francés Tanguy Niazou, dos jugadores que apuntaban a tener un papel protagonistas, pero a los que las lesiones no han permitido tener continuidad esta temporada.

Las dificultades que atraviesa el Sevilla contrastan con el momento de bonanza que vive el Celta, que llega al choque su momento más fiable del curso y con su arsenal al completo. Giráldez, como ya ocurrió la anterior jornada frente al Valencia, ha tenido toda una semana para preparar el choque, pero sobre todo para recuperar a todos los futbolistas que tenía lesionados. El técnico celeste recupera a Starfelt, Carlos Domínguez y Ristic y por primera vez esta temporada va a poder disponer de todos sus efectivos.

Jutglá

Con tanto exceso de equipaje, el técnico celestes ha tenido que realizar tres descartes. Ristic y Carlos Domínguez, los últimos en recuperarse, ha sido excluidos por decisión técnica. Tampoco está, por primera vez en el curso, en la convocatoria Ferran Jutglá, que a última hora causa baja por «motivos personales» que el Celta no ha especificado.

Se esperan novedades en el once, aunque no muchas porque varios jugadores parecen haberse asentado en la titularidad. Pero el técnico no ha repetido una sola vez alineación en casi dos años al frente del Celta y no parece que vaya a hacerlo esta noche.

Una de las novedades será probablemente Starfelt, ya recuperado de la lumbalgia que le impidió vestirse de corto frente al Valencia. El sueco estaría en el centro de tres centrales que habitualmente arropa a Radu, escoltado previsiblemente en los costados por Javi Rodríguez y Marcos Alonso.

Javi Rueda, en el carril derecho, podría ser otra de las caras nuevas del once, con Mingueza o Carreira moviéndose por el flanco izquierdo, mientras que Miguel Román apunta a repetir en el eje de la medular, acompañado por Moriba o Beltrán, pero sin excluir la posibilidad de Sotelo. En el frente ofensivo parece seguro Borja Iglesias y la novedad podría ser en banda derecha Pablo Durán, con Williot o Bryan Zaragoza arrimado al costado izquierdo.