El Celta se estrella contra Leiva

El derbi de ayer entre Deportivo y Celta es uno de esos partidos que no se puede explicar por el marcador final. Cierto es que el conjunto herculino marcó tres goles que le valen el liderato del grupo, pero no es menos cierto que el equipo vigués se encontró con un portero herculino que impidió que el marcador final fuera otro muy diferente.

En el minuto 33, Leva salvó una clara ocasión de Noya. Cuatro minutos después otra doble ocasión de los célticos. Al filo del descanso otro mano a mano con Noya. En el minuto 47, paradón a disparo de Davila. En el 55 otra buena parada desviando el balón a córner. En el 58 salvó un disparo de Ratón, y en el 73 hizo una mala salida y el disparo se estrella en el travesaño.

El Deportivo fue más efectivo. Un disparo desde fuera del área supuso el gol del empate. Un balón al área pequeña supuso el segundo, y con el Celta volcado a por el empate llegó el tercer tanto del partido.