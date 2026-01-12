El atacante del filial Ianis Tarba, traspasado al Dinamo Bucarest

Ianis Tarba se ha despedido del Celta Fortuna para incorporarse al Dinamo Bucarest tras cerrarse la operación de traspaso en la que el equipo vigués se reserva un alto porcentaje de una futura venta del atacante de 19 años. El adiós de Tarba lo confirmó ayer su entrenador, Fredi Álvarez, después de que ya no contase con el atacante balcánico para el partido que el filial disputó en Barreiro ante el Barakaldo. «Tiene una posibilidad de salir a su país y queríamos evitar situaciones como una lesión», apuntó el preparador del Fortuna tras la derrota ante el conjunto vasco.

Tarba, de origen rumano pero nacido en la localidad catalana de Mollerusa en 2006, llegó a la cantera del Celta con 16 años después de cerrar su etapa de formación en las categorías inferiores del Barcelona. El atacante balcánico jugó durante dos temporadas en el juvenil B céltico y el año pasado anotó 8 goles en la misma categoría pero con el equipo de División de Honor. El Celta decidió entonces reservarle una ficha en el filial para esta temporada pero ha encontrado muchas dificultades para jugar: solo ha disputado tres partidos, con un total de 124 minutos. La irrupción de jugadores como Óscar Marcos y Ángel Arcos, de su misma edad, ha dificultado la participación del rumano con el segundo equipo céltico en la Primera Federación.

Representado por el portugués Jorge Mendes, Tarba ha decidido cerrar una etapa de tres años en Vigo y firmar por el histórico Dinamo Bucarest, que ocupa la cuarta plaza en la Super Liga rumana. El Celta se reserva buena parte de los derechos federativos del jugador si el club rumano decide traspasarlo en el futuro. El joven balcánico tenía contrato profesional con el conjunto celeste desde el pasado verano que finalizaba en junio de 2027. Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 50.000 euros. Ha debutado con la selección sub-19 de Rumanía.