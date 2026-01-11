Claudio Giráldez, en la previa ante el Sevilla: «Nuestro tope está por llegar»

Claudio Giráldez regresa casi dos años después al escenario de su debut, el Ramón Sánchez Pizjuán, con la posibilidad, si gana mañana al Sevilla, de cerrar la primera vuelta con 29 puntos, la segunda mejor puntuación de la última década, con el Celta «más cerca» de la permanencia, «el objetivo principal» y la sensación de que «existe margen de mejora» para llegar «bien colocados a la parte final que, según el técnico céltico, «es lo importante»

«Nuestro tope está por llegar», ha declarado en la rueda de prensa previa al choque Giráldez, que ha considerado que su equipo «está más maduro» que al inicio del campeonato. «Acabar la primera vuelta en séptima posición está muy bien y en Sevilla tenemos la oportunidad de cerrarla todavía mejor», ha apuntado el porriñés, que ha indicado que el buen momento del equipo en el paso del ecuador de LaLiga «nos tiene que dar tranquilidad para seguir construyendo y seguir exigiéndonos».

El entrenador del Celta ha valorado especialmente la mejoría defensiva experimentada por su equipo, cuyo juego ver ahora más equilibrado. «Estamos en uno de los mejores momentos defensivos del equipo en cuanto a solidez, ocasiones o número de goles encajados. El equipo ha evolucionado muchísimo en lo defensivo, que al principio nos costaba mucho robar, estar altos, defender bajos. Ha habido momentos más brillantes de juego ofensivo, como contra Villarreal, el Betis o el Girona, pero no defendiendo tan bien. Hemos tenido momentos muy estables, como el partido Alavés, con equilibrio entre las dos partes. Ahora el equipo está más equilibrado en este aspecto», ha reflexionado el porriñés, que ha pedido mantener la tensión: «Si bajamos 1 por ciento, empezaremos a sentir que somos menos fuertes en lo defensivo o que somos menos ofensivos de lo que realmente somos, y tenemos que seguir construyendo con la idea de evolucionar y mejorar».

Con respecto el duelo de este lunes contra los de Matías Almeida, el estratega louriñés prevé «un partido muy diferente» al de su debut en el estadio nervionense en marzo de 2024. «Me espero un rival herido después del último partido en casa. El Sevilla ha demostrado que tiene un nivel muy alto en lo individual y en lo colectivo, que cuando están intensos son un equipo muy físico, seguramente el más físico de la categoría, con mucha capacidad para robar y apretar alto, para estar cerca de situaciones de hombre a hombre en el que son muy poderosos, con muchos recursos en lo ofensivo», ha relatado el técnico, que ha expresado también su confianza en poder contrarrestar en arreón que espera del rival en los primeros minutos del encuentro: «Esperemos que podamos hacer un partido bueno, que seamos capaces de controlar esa fuerza con la que puede salir esos primeros minutos. Entrar bien al partido creo que va a ser determinante en este contexto».

Dos años de bonanza

Giráldez no ha ocultado que el Ramón Sánchez Pizjuán siempre será para él «un campo especial» por su debut con el Celta en Primera División, algo que nunca va a olvidar y que ha propiciado dos inesperados años de bonanza en los que él y sus jugadores han podido cumplir un sueño. «Era difícil imaginar que todo fuese tan bien como ha ido en estos casi dos años. Es un campo que evidentemente en lo personal me quedará grabado para siempre, fue un partido especial para mí. Era imposible imaginar todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Estamos cumpliendo un sueño», ha destacado.

El de Cans ha asegurado que sigue siendo «la misma persona» y el «mismo técnico» que dirigía hace un par de años al filial celeste, pese a su constante deseo de evolucionar. «Tengo la tranquilidad y la satisfacción de que lo he intentado hacer lo mejor posible y que he intentado mantenerme fiel a lo que soy y espero que sea así siempre en mi carrera y en mi vida personal», ha explicado. Y ha añadido: «He aprendido mucho. Hay que aprender de situaciones que he hecho mal, de cosas en que me he equivocado. Soy la persona más autoexigente con uno mismo que puede haber. Intento reflexionar sobre lo que no me gusta de lo que he hecho, de las decisiones que he tomado, de lo que podía haber ayudado sin dejar de valorar el recorrido y el tiempo que llevo de entrenador del primer equipo».

En lo que respecta al mercado, Claudio Giráldez ha deslizado que existe «alguna posibilidad» de que Marc Vidal y «algún jugador más» abandone el Celta este mes de enero, pero también ha confirmado, sin dar nombres, que algunos de los que podían salir «han decidido quedarse».

El técnico ha bendecido, por otra parte, la cesión de Damián al Racing de Santander, no sin cierta pena por ser el jugador e la plantilla «al que más tiempo» había entrenado. Pese a este componente emocional ha valorado que vaya a jugar en un equipo «con muchas posibilidades de ascender» y ha calificado la operación como «difícil en lo personal, pero ideal en los deportivo».