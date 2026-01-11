El Fortuna quiere cerrar a lo grande una imponente primera vuelta

El Celta Fortuna se propone dar otro paso al frente en la consolidación de la segunda plaza en el encuentro que hoy cerrrará la primera vuelta del campeonato frente al Barakaldo (Barreiro, 12.00 horas). El conjunto de Fredi quiere poner el colofón a una imponente primera parte de la liga en la que el filial celeste ha superado las mejores expectativas.

Solo el Tenerife, gran favorito al ascenso directo que ayer ganó en el descuento al Talavera de la Reina con un solitario gol de César Álvarez, ha mejorado las prestaciones de los celestes, que siguen de lejos su estela con un equipo muy joven en el que han participado este curso muchos jugadores del juvenil.

Las derrotas del Real Madrid Castilla, que ayer fue goleado por el Arenas en Getxo (4-1), y del Racing de Ferrol , superado en A Malata por el Bilbao Athletic (0-1), favorecen los intereses de los celstes, que si ganan hoy al Barakaldo superarían en 8 puntos a los de Álvaro en Arbeloa y en 9 a los ferrolanos. El tercero en discordia es ahora el Pontevedra, que ayer goleó a domicilio al Avilés Industrial, y se sitúa a 3 puntos de los célticos, a la espera de lo que ocurra en Barreiro.

El Barakaldo, un clásico de la categoría, comparecerá en el campo de Lavadores situado en media tabla (23 puntos) en busca de un triunfo de prestigio que lo impulse moralmente y amplíe su ventaja con la zona de descenso, que actualmente tiene a 5 puntos.

Los de Imanol de la Sota llegan al choque en buena dinámica tras golear al Unionistas (5-0) en el primer partido de 2026, pero con la asignatura pendiente de su rendimiento a domicilio, donde desconocen la victoria este curso.

Fredi Álvarez cuenta con las bajas por lesión de Oliveras, Hugo González y Vicente, pero recupera a Somuah, ya restablecido de sus problemas físicos , y de Ndiaye y Khayat tras cumplir sanción.

HORA: 12:00.

CAMPO: Barreiro.