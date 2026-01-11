La épica de Barreiro no es infinita

1 CELTA FORTUNA: Coke, Anxo, Meixús, Jaime Vázquez (Arcos, min.40), Milla (Óscar Marcos, min.84), Burcio, Dela (Capde, min.40), Joel López (Gavián, min.46), Antañón, Jorge Pérez (Somuah, min.68) y Álvaro Marín. 2 BARAKALDO: Gaizka Campos, Pedernales, Arana, Ropero, Oier López (Deje, min.84), Iván Castillo (Borja García, min.92), Huidobro, Íñigo Muñoz (Albizua, min.67), San Bartolomé (Ekaitz, min.67), José de León (Mundiang, min.67) y Galarza. GOLES: 0-1, min.8: San Bartolomé; 0-2, min.27: Arana; 1-2, min.72:_Antañón.

El Celta Fortuna no pudo empezar el año con su cuarta victoria consecutiva y aprovechar así los tropiezos de sus perseguidores para consolidar su segunda plaza. Y no pudo porque el Barakaldo fue superior a los vigueses en una primera parte que acabó 0-2 y en la que el castigo a los de Fredi Álvarez pudo haber sido aún mayor.

Quedaba la esperanza de repetir en la segunda mitad la épica remontada vivida también en Barreiro ante el Talavera. Pero en esta ocasión el filial se quedó a medias y no pudo rescatar un empate que le permitiera sumar un punto.

El partido empezó con mucho ritmo y constantes llegadas a una y otra área. El primer aviso lo dio el Fortuna en una llegada de Milla, que puso un peligrosísimo centro raso al que no llegó por muy poco en el segundo palo Álvaro Marín.

Pero el Barakaldo no avisó. Íñigo Martínez enganchó una buena volea que Coke despejó como pudo sin poder quedarse la pelota. Y en el rechace un ex del filial céltico, San Bartolomé, estuvo más rápido que nadie para hacer el 0-1.

Alvaro Marín falla la ocasión más clara del Celta Fortuna. / Alba Villar

La reacción del conjunto de Fredi Álvarez pudo ser inmediata pero Álvaro Marín falló, posiblemente, uno de los remates más fáciles de su carrera cuando Barreiro cantaba ya el gol.

Fue en una acción en la que Antañón sorprendió llegando desde atrás y, tras un buen control, falló en su segundo contacto con el balón echándoselo demasiado largo y perdiendo la opción del remate. Después de una serie de rechaces, el balón acabó cayendo en el segundo palo a Álvaro Marín a escasos metros de la línea de gol, pero inexplicablemente disparó fuera.

El filial volvió a tener el empate cinco minutos más tarde en una jugada parecida a la anterior, en la que Antañón vuelve a tardar demasiado en rematar permitiendo llegar a los defensas a tapar su lanzamiento.

Y a partir de ahí el Barakaldo se hizo con el control del partido y empezó a acumular ocasiones para aumentar su renta. Galarza dio los dos primeros avisos y Oier hizo lo propio con un disparo desde la frontal que acabó en el córner que acabaría suponiendo el 0-2 tras un gran cabezazo de Arana.

Sólo tres grandes intervenciones de Coke a sendos intentos de Íñigo Muñoz evitaron un castigo más duro al intermedio.

Fredi ya había introducido una doble modificación en la recta final de la primera mitad y añadió una más en el propio descanso . Buscaba repetir la heroica remontada pero las variaciones no acababan de producir el efecto deseado.

La puerta a la esperanza se abrió, tras una larga revisión en el video arbitraje, con un tanto de Antañón al empujar a la red un pase de Álvaro Marín a veinte minutos del final.

Pero el Celta Fortuna no encontraba la forma de incomodar a un Barakaldo muy bien plantado sobre el césped de Barreiro. De hecho, el filial no volvió a crea peligro hasta los más de diez minutos de merecido descuento.

También es cierto que pudo haber logrado el empate primero en un remate de Óscar Marcos que se marchó rozando el palo tras un gran pase en profundidad de Ángel Arcos . Y, por último, con un disparo excesivamente alto de Álvaro Marín desde el punto penalti.