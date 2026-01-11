Andrei Radu (Bucarest, 1997) ha encajado en el Celta como si llevase en el club toda una vida. Idolatrado por la afición, el portero rumano se muestra «feliz» con la vida en Vigo y se afana en dar su mejor versión en el campo para corresponder a la confianza que le ha dado el club y todo el cariño que desde su llegada le ha transmitido el celtismo. A la hora de fijar objetivos, Radu no se marca metas concretas, pero está convencido de que el Celta tiene recursos para llegar lejos esta temporada en Europa y hacer una gran campaña en LaLiga. «Tenemos que ir a por todas sin miedo», asegura.

– El Celta está convencido de que usted es el portero que llevaba años buscando, pero no sé si es también el equipo que usted necesitaba.

– Claro, el Celta es mi casa. Lo dije a principio de temporada, llegué a aquí para estar tiempo. Me gusta el club y me gusta la afición. Le estoy muy agradecido al club por lo mucho que me ha dado y quiero devolverle en el campo toda esta confianza que me ha dado.

«Estoy muy agradecido al Celta. Aquí soy feliz, quiero devolverle en el campo toda la confianza que me ha dado»

– Lleva poco tiempo aquí. ¿Cómo es que ha sentido esta conexión tan rápido?

– Son sensaciones. Ellos fueron a Venecia a verme, se interesaron mucho y ya entonces sentí una conexión con el club.

– Álex Otero, el director de Scouting, asegura, que llevaban tiempo siguiéndole pero lo que realmente les convenció fue esa primera reunión con usted.

– Fue una reunión muy positiva, también para mí. En ese momento le dije a mi representante que el Celta era mi equipo. Fue una decisión conjunta y creo que muy acertada para mí.

– Aparte de a Iago Aspas, ¿qué conocía entonces del Celta?

– No mucho la verdad. Conocía a Iago, que es una leyenda del Celta, y también me habían dicho unos amigos españoles que la mejor comida de España estaba aquí, en Galicia. Esto, la comida y Iago.

«Lo que más me sorprendió al llegar fue la afición y el alto ritmo de juego del equipo»

– ¿Y qué es lo que más le sorprendió al llegar aquí?

– La afición. Me sorprendió mucho la afición, no pensaba que fuera así, que apoyase de este modo al equipo. También me sorprendió el ritmo de juego del equipo, al que no estaba acostumbrado en Italia. Como sabes, allí el juego es más táctico, más lento. Aquí los jugadores son más bajitos, pero son muy rápidos y tienen un ritmo muy alto de juego. Esto me sorprendió.

– ¿Espera una plantilla tan joven?

– Sabía que en España hay mucha cultura de promover a los jóvenes, así que me esperaba esto. Y está bien porque los jóvenes tienen muchas ganas de demostrar y hacer las cosas bien. Es un cosa positiva más del Celta.

Radu, en la Ciudad Deportiva Afouteza / Alba Villar

– ¿Cómo han sido sus primeros meses aquí, porque da la sensación de que no le ha costado mucho encajar?

– Está en la sangre de los rumanos acostúmbrarnos pronto a un nuevo sitio. Lo que más me costó es adaptarme al ritmo de juego porque estuve muchos años en Italia y allí es muy diferente. Necesitaba un poco de tiempo, pero después de unos cuantos partidos todo ha ido muy bien.

– Ha jugado prácticamente en todas las grandes ligas. ¿Cuáles son las grandes diferencias que encuentra con respecto a la competición española?

– Pienso en la Liga española está casi al mismo nivel de la Premier, no igual pero casi porque, como he dicho antes, la italiana es más lenta, muy táctica y defensiva. Aquí es más divertida, con muchos futbolista muy técnicos. En Francia es muy física y en Inglaterra tiene todo: técnica, velocidad, físico, táctica... todo.

– Pero como portero, en la Serie A, que es más defensiva, también estaría más protegido.

– Protegido no, pero trabajas mucho con el equipo. En Italia los entrenadores quieren que los porteros participen mucho en la defensa y en las cosas tácticas. Son cosas aburridas para los porteros, pero que hay que aprender.

– Durante su presentación en Balaídos dijo que el Celta tenía que «soñar en grande». ¿A qué se refería en concreto con esto?

– Que podemos ir a por todo lo que queremos. Tenemos un equipo joven que juega bien y ahora, en este punto, puedo decir que el equipo lo está haciendo bien y podemos ir a por cosas muy buenas. Creo que nos vamos a clasificar para la siguiente fase en la Europa League y pienso también que vamos a hacer una buena temporada en LaLiga. De hecho ya la estamos haciendo. Tengo mucha confianza en este equipo.

– ¿Qué balance hace de esta primera vuelta de LaLiga que se cierra mañana en Sevilla?

– Creo que es la afición o la gente de fuera la que tiene que darla. Para mí es una muy buena primera vuelta que esperamos completar con una victoria en Sevilla.

– ¿Ve al Celta capacitado para mejorar en la segunda vuelta? Por ejemplo, ¿cree que va a poder repetir clasificación europea?

– Si te digo la verdad, tenemos que hacer lo que hacemos cada día. Cuando se trabaja bien y se mejoran los detalles, las cosas buenas llegan. Te pongas o no un objetivo, si haces las cosas bien, los resultados llegan. Nos concentramos para hacer las cosas bien y, como ves, están saliendo bastante bien. No tenemos otro objetivo que mejorar cada día para ser mejores. Si haces bien las cosas cada día, al final tendrás recompensa.

– El Celta ha crecido en estos dos últimos meses desde la defensa. ¿Hasta qué punto se siente usted responsable de esta mejoría?

– Honestamente, no me siento responsable. Cuando un equipo acaba un partido con portería a cero es el trabajo de todos. De los defensores, de Carl, de Marcos... de todos los que jueguen. Entonces, cuando paro un balón no puede ser que solo sea mérito mío.

– Algún mérito tendrá usted. Por ejemplo, le han lanzado siete penaltis y solo han entrado dos. Y_ahí no hay equipo que valga.

– Bueno, no sé. También lo veo como mérito de todos. Ganamos y perdemos todos.

Radu, en Afouteza / Alba Villar

– En el club destacan que usted no solo salva puntos con paradas, sino que evita que se produzcan situaciones de gol.

– No sabría decir. No me fijo en esas cosas. Solo trato de hacer mi trabajo lo más fácil posible. Busco siempre la constancia porque para un portero la regularidad es lo mejor que ahí. Yo busco esto, dar tranquilidad al equipo y a la afición. Es lo más importante.

– Volviendo a los penaltis. ¿Se considera un especialista?

– Bueno, unas veces los paras y otras encajas, esto es la vida de los porteros. Es más fácil encajarlos que pararlos. Claro que estudio a los rivales antes de los partidos y hasta ahora me va bien.

– ¿Cuáles son sus puntos fuertes como portero y qué facetas de su juego le gustaría mejorar?

– No sé. Me gusta mucho la visión del juego, no sé cómo explicarlo, ver las bolas filtrantes, cosas así.

– Quiere decir anticiparse a lo que pueda pasar.

– Sí, anticiparme a la jugada, también creo que ando bien de reflejos, aunque no debo decirlo yo.

– ¿Y en qué le gustaría mejorar?

– En todo. Siempre se puede mejorar, si uno se lo propone.

– Ha tenido mucha repercusión esta celebración bocabajo cuando el Celta gana los partidos. ¿Cómo surgió?

– Creo que ya lo he contado alguna vez. Fue algo que hice en una foto con unos amigos en un barco durante unas vacaciones hace tres años. Vi la foto y me dije, si ganamos tengo que hacer esto. Así fue.

– El Celta cerraría la primera vuelta con 29 puntos, si gana al Sevilla. ¿Cómo ve este partido?

– Difícil. Ellos vienen de una dura derrota contra el Levante y seguramente intentarán hacerlo mucho mejor ante su público. Van a tener presión. Será un partido difícil, pero si lo gestionamos del mismo modo que contra el Valencia podemos llevarnos los tres puntos.

– La afición sevillista está enfadada por la marcha del equipo. ¿Puede aprovechar el Celta esta circunstancia en su beneficio?

– Tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo que nos pida el entrenador. Y claro, poner todo de nuestra parte para intentar ganar el partido.

– Pese a las dos últimas victorias ante el Athletic y el Valencia, al Celta le está yendo mejor fuera de casa. ¿Cómo lo explica?

– No tengo idea. Cada partido es distinto. Todo puede pasar en el fútbol. Ahora podemos ganar diez partidos en casa y perder fuera. Hacemos lo que podemos para ganar cada partido, pero no siempre es posible, como ocurrió en Oviedo. Llevábamos tres victorias fuera y empatamos en Oviedo. Así de impredecible es el fútbol.

«Ganar en el Bernabéu fue una alegría increíble, sobre todo por nuestra afición»

– Da la impresión de que el Celta llegó muy cansado a ese partido.

– Pero también era un campo difícil. Y como he dicho, puedes ganar en el Bernabéu, que nadie se lo espera, y luego empatas en Oviedo.

– Por cierto, ¿cómo vivió usted ese gran triunfo en el Bernabéu?

– Fue increíble porque no siempre se gana en ese campo con la portería a cero. Fue todo muy bien. Una alegría que dimos a nuestra afición. Una alegría increíble.

– En la Europa League quedan dos partidos muy duros contra Lille y Estrella Roja. ¿Cuántos calcula que serán necesarios para pasar de ronda?

– Buff, no me gusta hacer cálculos. Al principio nadie se esperaba tener 9 puntos ni que luego perdiésemos dos partidos seguidos, pero puede pasar. Tenemos que ser positivos, ser conscientes de lo que podemos hacer e ir a por todas sin miedo.

– ¿Lo ve factible?

– Sí, claro. Podemos hacerlo.

– Y, si pasa de ronda, ¿ve al Celta capacitado para llegar le lejos en la competición?

– Por qué no. Si no fuese así, para qué presentarnos. Nos quedábamos en casa.

– Concluye contrato en 2029. ¿Se ve más tiempo aquí?

– Claro. En el fútbol nunca sabes qué va a pasar. Son decisiones que dependen de muchas cosas, pero soy feliz aquí y tengo que darle al Celta las gracias por todo. Me ha ayudado mucho y quiero estar aquí.

– ¿Sueña con jugar con Rumanía el próximo Mundial?

– Sería un sueño sí. Está difícil, pero también creo que podemos hacerlo. Soy una persona muy positiva. Nunca me escucharás decir que no se puede.

«Sería un orgullo para todos los celtistas coincidir con Borja Iglesias en el Mundial»

– ¿Ve posible coincidir allí con Borja Iglesias?

– Eso sería un orgullo para todos los celtistas. Espero que sí.

– ¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Celta?

– Muchas gracias por el apoyo que me dan. No lo esperaba. Para mí significa mucho y espero devolverles en el campo todo el cariño que me dan.

– ¿Quien ha sido su referente como portero y cuál de los actuales porteros admira más?

– Nunca he tenido un portero de referencia. De pequeño me gustaba mucho Petr Cech y también Buffon y Casillas. Actualmente al que admiro mucho es a Donnaruma. Para mí es el mejor ahora.