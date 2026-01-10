Reencuentro frustrado con Alfon

No habrá reencuentro con Alfon González el lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán. Una lesión en el sóleo impedirá que el albaceteño vuelva a verse las caras con el Celta tras su controvertida salida del equipo celeste, obviando la oferta de renovación que se le había puesto sobre la mesa para firmar, como agente libre, con el Sevilla.

Un año después de que se conociese que daba plantón al Celta para comprometerse por tres años con el cuadro hispalense, el protagonismo de Alfon con su nuevo equipo ha sido escaso, aunque las lesiones, especialmente un problema muscular sufrido cuando empezaba a coger minutos, han influido en ello.

En el Celta no es que fuese el pasado curso indispensable para Giráldez, el técnico que contra todo pronóstico lo catapultó a Primera División, pero sí tenía, bien como reactivo, bien como titular en la segunda parte de la temporada, un papel más importante del que está teniendo este curso en Nervión.

Su papel con Matías Almeida, el técnico argentino que tomó el pasado verano las riendas del Sevilla, ha sido secundario. Sin minutos en los dos primeros encuentros ligueros, al artillero manchego debutó como titular, con gol, en la tercera jornada frente al Girona. Un tanto importante porque abrió el marcador en pos de la victoria, que luego apuntalaría Isaac Romero.

Protagonismo menguante

Esta buena actuación con el mercado todavía abierto le concedió cierto protagonismo en los siguientes partidos, pero la competencia le fue restando protagonismo. y cada vez más minutos. Antes de lesionarse en vísperas del último partido que el Sevilla disputó en el Ciutat de Valencia, Alfon había disputado esa temporada 304 minutos repartidos en 10 encuentros, aunque solo cuatro de ellos como titular, el último en noviembre en el derbi sevillano perdido en el Sánchez Pizjuán frente al Betis. El albaceteño tiene por delante una convalecencia de entre tres y cinco semanas, con lo que, además del encuentro frente al Celta se va a perder seguramente te los partidos contra el Elche y el Athletic, para reaparecer en el mes de febrero ante el Mallorca.

Tampoco es que con el Celta presentase Alfon mucho mejores números a estas alturas de la pasada temporada. A jornada 18, el albaceteño contabilizaba 375 minutos en Liga repartidos en 11 encuentros, dos de ellos como titular, y había anotado un importante gol en el empate firmado en Balaídos contra el Barcelona.

Su rol de reactivo cambió sin embargo por completo en la segunda vuelta, en la que disputó otros 1.003 minutos y anotó 4 importantes goles más. Quizá también siga la misma suerte esta temporada en el Sevilla.

Seis bajas y un par de dudas ante los celestes

La de Alfon González no va a ser la única baja con que cuente Matías Almeida para el duelo contra el Celta que cerrará este lunes la primera vuelta del campeonato en el Ramón Sánchez Pizjuán. El preparador argentino tampoco va a poder disponer, por lesión, del lateral zurdo chileno Gabriel Suazo, además de con el veterano central César Azpilicueta, que se recupera también de una lesión en el sóleo de su pierna derecha, ni con el brasileño Marcao, que deberá cumplir el segundo de los seis partidos de suspensión que el Comité de Competición le impuso por conducta antideportiva e insultos al árbitro durante la reciente visita del Sevilla al Santiago Bernabéu.

A estas cuatro ausencias hay que sumar otras dos importantes bajas en ataque, las del delantero Akor Adams y el extremo Chidura Ejuke, que están participando con Nigeria en la Copa de África.Como contrapartida, Matías Almeida va a poder contar con Rubén Vargas tras mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral y podrá recuperar también al francés Tanguy Nianzou tras varias semanas lesionado, así como a José Ángel Carmona.

La epidemia de bajas en Sevilla contrasta con la buena salud de la enfermería del Celta, en la que solo permanece actualmente Mihailo Ristic tras recibir en los últimos días el alta médica Carl Starfelt y Carlos Domínguez. El serbio volvió a trabajar ayer sin problemas con el grupo y no se descarta que también esté disponible para el choque.