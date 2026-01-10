La nueva brújula de Giráldez

La vida y el fútbol sonríen esta temporada a Miguel Román, la nueva brújula de Claudio Giráldez en el medio campo celeste. El gondomareño, cuyo futuro en el club estaba en entredicho durante la pretemporada, se ha convertido junto a Ilaix Moriba en el primer medio centro en el orden de preferencias del técnico, adelantando a futbolistas tan experimentados como Fran Beltrán (240 partidos con el Celta en Primera), Hugo Sotelo, que ha venido perdiendo protagonismo tras un muy prometedor arranque de temporada, o Damián Rodríguez, uno de los primeros chicos que Giráldez hizo debutar en Primera División y que recientemente ha sido cedido al Racing de Santander para que pudiese tener con el conjunto cántabro los minutos que el preparador celeste no le estaba concediendo.

El pasado mes de junio muy pocos habrían apostado que Román, de 23 años, iba a tener semejante influencia en Primera División. Llegó a la pretemporada a prueba, avalado tras dos muy buenas temporadas en el Fortuna, al que había llegado desde el Pontevedra, con el que debutó en Primera RFEF de la mano de Ángel Rodríguez tras pasar por las categorías inferiores del Gondomar, el Rápido de Bouzas y el Choco.

Producto de Giráldez

No es el gondomareño estrictamente un producto de A Madroa, pero sí de Giráldez, que moldeó su progresión desde el Fortuna y lo reclutó el pasado verano para el primer equipo, a sabiendas de que, cumpliendo 23 años diciembre, tendría que ocupar una de las cotizadas fichas profesionales, dejando sin ella a jugadores de la casa con más recorrido en Primera, como Hugo Álvarez o Yoel Lago. Nada que el chico no se ganase a pulso después de convertirse en uno de los mejores del Celta durante la fase preparatoria. «Claudio nos conoce bien a todos, sabe el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Me ha venido muy bien seguir un año más en el filial para seguir creciendo», certificaba el futbolista tras debutar en Primera en Balaídos contra el Villarreal.

Miguel Román, durante el partido ante el Valencia. / Alba Villar

La progresión de Román en la máxima categoría ha sido paulatina, desde el banquillo a la titularidad. Sin minutos en los tres primeros partidos, en su debut como titular frente al Villarreal el gondomareño ya lució en el campo con algunas de las virtudes que iba a desarrollar en sucesivos encuentros: inteligencia táctica, buen desplazamiento de pelota, visión panorámica del juego, recorrido y llegada desde segunda línea con buen disparo de media distancia.

Así hablaba él mismo de su evolución en agosto pasado, después de extender su contrato hasta 2028: «Desde que llegué al Celta, he mejorado mucho a nivel personal y cogido mucha confianza en mí mismo. He progresado en el aspecto táctico, llego mucho al área y creo que soy peligroso en esa zona. Intentaré jugar los mayores minutos posibles y aprovechar las oportunidades que me dé el míster».

A diferencia de Beltrán o Damián, a quienes Giráldez situaba en un doble pivote, Román juega habitualmente por delante del medio defensivo con la idea de explotar sus virtudes de tres cuartos de campo en adelante, bien para encontrar un pase en profundidad a la espalda de la defensa, bien para cambiar la orientación del juego, bien para buscar el disparo a portería llegando desde la segunda línea.

Así llegó su gol al Levante, primero y único hasta la fecha del gondomareño, que ha ensayado con cierta frecuencia el disparo a puerta. Un primer gol como celeste que sirvió para dar 3 valiosos puntos al Celta en el descuento y que, según él mismo reveló, permanecerá para siempre grabado en su retina: «Este día lo voy a recordar toda la vida. Le pegué, con el alma, la vi ahí y le pegué con todo lo que tenía».

Gol en Valencia

El gol del Ciutat de Valencia fue un punto de inflexión que disparó su participación, aunque en Europa Román había completado también buenas actuaciones en las victorias contra el Niza y, sobre todo frente al Dinamo de Zagreb. Jugó 11 minutos frente al Levante, 12 contra el Barcelona y 17 ante el Alavés y ya no volvió a perder la titularidad, que ha compartido con Beltrán (contra Espanyol y Oviedo), Ilaix (ante Real Madrid y Valencia) y Sotelo (Athletic). En estos cinco partidos, el centrocampista gondomareño dobla los minutos disputados en los 13 encuentros anteriores.

Román encadena cinco titularidades, en muy buenas prestaciones en un momento especialmente dulce del Celta, que llega al partido del Sánchez Pizjuán, que pondrá fin a la primera vuelta, con la séptima plaza garantizada y a solo un par de puntos de la sexta, que actualmente ostenta el Betis.