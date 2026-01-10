Alexis Sánchez: «Debemos ganar un partido para la gente»

El delantero chileno Alexis Sánchez destacó que en el Sevilla están «centrados en el día lunes», cuando se medirá al Celta, «para revertir la situación» de crisis después de tres derrotas consecutivas, «y ganar un partido para la gente».

Alexis, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva sevillista, admitió que «tenía opciones de ir a Brasil y a Chile» pero que su «deseo es seguir aquí», donde siente «el cariño de los hinchas y eso se aprecia», si bien reconoció que el equipo sigue «con el deber de ganar más» porque carece de «constancia y continuidad».

El veterano atacante pidió «mantener la calma, ser más estables en el terreno de juego», lo que consideró una «tarea individual de cada jugador», e insistió en que deben jugar «más centrados y sin volverse locos», ya que está convencido de que «estando tranquilos, van a aparecer las opciones de llegar al arco rival».

Alexis Sánchez es consciente de que «volver a enamorar al Sánchez Pizjuán no es fácil», pero quiere empezar por «darle una alegría el lunes al Celta» que está «a sólo seis puntos», y al que es posible alcanzar porque en el Sevilla «hay buenos jugadores, falta estar un poco más conectados».

«Me siento mental y físicamente espectacular. Estoy feliz. Firmé un año y me quiero ir por la puerta grande. Quiero acabar bien la temporada y ya se verá el futuro. Yo estoy de paso para aportar tranquilidad y contribuir a darle confianza a los jóvenes, porque veo que tienen calidad», resaltó Alexis .