Jones: «Quiero llegar a siete u ocho goles entre las dos competiciones»

Jones El Abdellaoui compareció ayer en la ciudad deportiva para hacer balance de su primer año en el Celta y hablar de lo que ha sido sus adaptación al club y a la ciudad. Las conclusiones del chico, de 19 años, ilusionan, tanto por el buen rendimiento que ha ofrecido en estos primeros meses de la temporada, como por las altas expectativas de futuro que él mismo se marca.

«Llevo un año y estoy muy agradecido por la oportunidad de estar en este maravilloso club. Me siento muy bien y estoy desarrollándome mucho como jugador y creciendo. Me toca seguir trabajando, me siento muy feliz y espero seguir progresando y contar cada vez con más minutos y oportunidades», resumió el atacante noruego de ascendencia marroquí.

El joven futbolista siente que se encuentra en el «mejor momento» de su todavía incipiente carrera y confía en seguir mejorando en los próximos meses con la ayuda de Claudio Giráldez y su cuerpo técnico: «Siento que he tenido mucho desarrollo en los últimos meses en un club que me da la oportunidad de mostrar lo mejor de mí. Estoy muy agradecido al entrenador y al club por la oportunidad. Ahora lo que toca es seguir ayudando al equipo todo lo que pueda».

Jones, que con la misma edad que promesas de la cantera como Oscar Marcos o Ángel Arcos, suma ya 2 goles en LaLiga y otro en la Europa League y se ha ganado un puesto en la rotación del Claudio Giráldez, mira al futuro con ambición. Para esta temporada, sin ir más lejos, se ha fijado el reto de marcar más de media docena de goles. «Me haría mucha ilusión llegar esta temporada a los 7 u 8 goles entre todas las competiciones. Claudio me está ayudando mucho, tenemos muchas conversaciones sobre cómo puedo utilizar al máximo mis fortalezas y cómo explotar los espacios», dijo.

El joven atacante céltico habló de su adaptación al club y a la vida en un país extranjero, que ha sido «fácil» gracias a la ayuda de sus compañeros. «Todo ha ido muy bien. Recibí mucha ayuda de mis compañeros por lo que estoy muy agradecido. Ha sido más fácil con Carl [Starfelt)] y con Williot, que hablan el mismo idioma eso y me ha ayudado mucho», relató Jones, que matizó: «Los primeros seis meses fue bastante complicado. Estaba aquí solo, la cultura es diferente, pero cada vez es todo mucho más normal y estoy muy feliz de estar aquí».

La adaptación a la vida en la ciudad tampoco ha sido difícil, pese a venir de un país y unas costumbres muy diferentes. «Vigo me recuerda a Noruega en la naturaleza, el paisaje es similar. La gente es muy agradable y tranquila y es un sitio muy bueno para disfrutar de la vida», apuntó el chico, que disfruta del pulpo y se ha aficionado a jugar al golf.

Jones no se olvidó en su comparecencia de la afición celeste, a la que agradeció su apoyo: «Estoy muy agradecido a los aficionados. Sin ellos no podríamos hacerlo. Su apoyo es increíble. Son el futbolísta número 12 en el campo».