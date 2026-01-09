El Celta libera entradas desde 40 euros para el duelo europeo ante el Lille

El celtismo tiene ganas de fútbol. El pasado lunes, la parroquia celeste logró aunar un apoyo de récord en el entrenamiento a puertas abiertas en Balaídos y este viernes ha vuelto a hacer gala de su devoción. A pocas horas de poner a la venta el club esta mañana una nueva remesa de entradas para el duelo de Europa League ante el Lille en Vigo, la mayoría ya se han agotado. Este paquete corresponde a los pases devueltos por el conjunto francés para la grada visitante. El choque se celebrará el jueves 22 de enero a las 21.00 horas.

La UEFA obliga al equipo local a ofrecerle un 5 % del aforo del estadio al conjunto visitante en el marco de la competición europea. En este caso, el Celta ofreció unas 1140 entradas, demasiadas para una afición francesa que acabó retornando 449.

El conjunto vigués colocó hoy a la venta estos pases, emplazados todos en el mismo sector, en el extremo de Río Alto más cercano a la grada de Gol. A media tarde, tan solo había disponibles en la página web alrededor de una treintena a un precio de 40 euros.

En el resto del graderío, únicamente quedan unas 40 butacas repartidas por diferentes puntos, y notablemente más caras, de 80 a 150 euros.

La cita supondrá la séptima y penúltima jornada de la fase de 'liguilla' de Europa League, un momento ya crucial para determinar el pase, o bien directamente a los octavos de final -tarea difícil acabar entre los ocho primeros- o bien a los dieciseisavos -más asequible-.

El Lille, junto con el Bolonia y el Sttutgart, es probablemente el rival más potente de entre todos a los que se ha enfrentado el Celta en la presente Europa League. Los galos marchan cuartos en su liga nacional y son vigésimos en la competición continental, justo por detrás del Celta: ambos suman 9 puntos con similar balance de tres victorias por las mismas derrotas.

En la última jornada, los vigueses se verán las caras a domicilio ante el Estrella Roja de Belgrado, exequipo del serbio Mihailo Ristić. Se medirán en el siempre complicado campo Rajko Mitic, donde le espera al Celta un ambiente puramente hostil.

Las últimas para el Celta - Rayo Vallecano

El fin de semana anterior al juego europeo, concretamenta el domingo a las 18.30 h, el Celta recibirá al Rayo Vallecano. Del mismo modo, para este, quedan por vender medio centenar de entradas para las gradas en general, desde 55 a 90 euros, y otras tantas de carácter VIP por 135 y 150 euros, dependiendo de la modalidad.