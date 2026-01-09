El Celta ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas al Sánchez Pizjuán

El Celta ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas al campo del Sevilla, al que distanciaría en 9 puntos si suma de tres en el estadio nervionense. El último triunfo celeste en el Sánchez Pizjuán se dio el 17 de marzo de 2024, en el partido que supuso el debut de Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez.

Pese a empezar perdiendo, después de que Youssef En-Nesyri adelantase al Sevilla en el minuto 18, los goles de Carles Pérez y Larsen permitieron al conjunto celeste celebrar el primer triunfo de la era Giráldez.

Con esa victoria, el Celta rompió una racha de dos empates consecutivos en el estadio sevillista. En el curso 2021-22, Cervi y Aspas adelantaron al equipo dirigido entonces por Eduardo Coudet, al que se le esfumó el triunfo en tres minutos con los goles de Papu Gómez y Óliver Torres entre el 71 y el 74.

La temporada siguiente, no obstante, fueron los celestes los que rescataron un punto gracias a dos goles de Miguel Rodríguez y Gonçalo Paciencia en los minutos 89 y 93, respectivamente. El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán se produjo el 14 de diciembre de 2024. Entonces, un solitario tanto del canterano Manuel Bueno le dio los tres puntos al Sevilla frente al Celta de Giráldez.