Carlos Domínguez recibe el alta y está disponible para el Sevilla

La enfermería del Celta sigue proporcionando buenas noticias a Claudio Giráldez, que recupera más efectivos de cara al partido contra el Sevilla del próximo lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tras varios días ejercitándose con el grupo, Carlos Domínguez recibió ayer el alta médica y podrá ser de la partida que viaje a Sevilla en busca de un triunfo que afiance al Celta en la lucha por repetir clasificación para una competición europea. El defensa vigués vuelve a estar a disposición del técnico tras la lesión muscular sufrida en el aductor izquierdo el pasado 12 de diciembre que le obligó a perderse los compromisos ligueros contra el Athletic, el Oviedo y el Valencia, además del choque europeo contra el Bolonia.

Tras el alta del central canterano, tan solo permanece en la enfermería Mihailo Ristic, con una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que lo ha mantenido alejado de la competición en el último partido contra el Valencia. El lateral serbio suma también varios entrenamientos con el grupo, lo que hace pensar que podría recibir el alta en los próximos días.

Si esto se confirma y, tras recuperar el pasado miércoles también a Starfelt, ausente a última hora contra el Valencia por una lumbalgia, Claudio Giráldez podría disponer de todos sus efectivos para el duelo del lunes contra los de Matías Almeyda.