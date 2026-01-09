Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, citados por la sub 19

REDACCIÓN

Vigo

A Madroa sigue proporcionando muy buenas noticias al Celta, que ayer recibió la convocatoria de los canteranos Anxo Rodríguez y Andrés Antañón para el partido amistoso que la selección española sub 19 va a disputar el próximo día 14 contra Italia en Coverciano. Para Rodríguez es la primera convocatoria con el equipo nacional.

