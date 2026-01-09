Aidoo se propone llegar al Mundial desde el Celta

Salvo muy inesperado giro de los acontecimientos, Joseph Aidoo ya no se moverá del Celta. El central tiene como gran prioridad este año disputar el Mundial con Ghana y su buena actuación en el último partido contra el Valencia le ha reafirmado en la creencia de que su mejor baza para representar el próximo verano a su país en Estados Unidos es cumplir los seis meses de contrato que le restan con el conjunto celeste.

El Celta ha asumido que no va a salir, pero tampoco ve con malos ojos su continuidad, pues considera ahora que el ghanés todavía puede ser una valiosa pieza para el equipo de Giráldez en la segunda vuelta del campeonato y la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander ha permitido liberar la ficha profesional que el club necesitaba para inscribir a Fer López, el gran objetivo para reforzar el plantel en este mercado.

Si las posibilidades de que Aidoo cambiase de aires ya eran escasas antes del paréntesis navideño, el encuentro contra el Valencia a la vuelta de las vacaciones ha marcado un nuevo punto de inflexión en la situación del futbolista, que ha pasado de descarte habitual a superar a Yoel Lago en el orden de preferencias del técnico para la posición de libre en eje de la línea de tres centrales que habitualmente emplea Claudio Giráldez. Y el hecho de que el Celta siga vivo y con buenas expectativas en dos competiciones muy exigentes hace pensar que el número de minutos de Aidoo puede crecer de forma notable en el segundo tramo de la temporada, pese a que el ghanés no figura en la relación de jugadores inscritos en la Europa League.

En la Calle del Príncipe, de hecho, no descartan su continuidad más allá del mes de junio, si su rendimiento en los próximos meses se acerca al que tenía antes de fracturarse el tendón de Aquiles en 2023. El Celta quiere evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión sobre su futuro.

El gran partido firmado contra el Valencia, a la altura de sus mejores tardes, ha sido la constatación de que algo ha cambiado para el ghanés, que hasta hace pocos meses era el último central en la rotación de Claudio Giráldez. Desde octubre de 2023, cuando se fracturó el tendón de Aquiles en un amistoso con la selección de Ghana en Estados Unidos, el zaguero céltico ha vivido meses de ostracismo con una larga y dolorosa recuperación de una lesión que le causó secuelas en el plano psicológico que ha tardado muchos meses en superar.

Aidoo tuvo que esperar casi un año para volver a jugar un partido con el Celta, apenas 15 minutos al final de un amistoso de pretemporada contra el Gil Vicente portugués, a los que seguirían minutos sueltos en los siguientes choques de preparación contra el Luton Town y el West Ham United.

Ya con la Liga en marcha, sin embargo, el defensa ghanés se vio por completo relegado a la suplencia. Claudio Giráldez lo empleó como titular en las dos primeras rondas de Copa del Rey contra los modestos Unión San Pedro y Salamanca, pero no le dio minutos en lo siguientes encuentros coperos contra el Racing de Santander y el Real Madrid, ni en LaLiga. En la competición regular, el técnico celeste le concedió un solo minuto, en la victoria en Balaídos contra el Valladolid, precisamente el equipo al que Aidoo emigró cedido en enero. Con el conjunto pucelano tuvo bastante participación (582 minutos repartidos en 8 partidos), pero las lesiones musculares derivadas del tiempo que llevaba sin competir regularmente mermaron su rendimiento y le restaron protagonismo.

Tras tantear el Celta sin éxito una nueva cesión el pasado verano y desestimar, por demasiado cara, la rescisión de su contrato, el zaguero ghanés permaneció en nómina esta temporada con pocas expectativas de juego. El club decidió no inscribirlo en la Europa League y durante muchos meses fue uno de los descartes habituales de Giráldez. Su primera oportunidad llegó a finales del mes de octubre, por sanción de Starfelt, con 90 buenos minutos, pese a cometer un penalti, en la victoria frente a Osasuna en El Sadar.

No lo volvió a emplear el técnico hasta el mes de noviembre, en Mendizorroza, esta vez como suplente de Starfelt en el duelo contra el Alavés. Diecisiete minutos que no habían vuelto a tener continuidad hasta el primer partido de este año, contra el Valencia, precisamente por la lesión a última hora del central sueco. Aidoo disputó el partido completo y, pese a volver a cometer un penalti, firmó una actuación digna de sus mejores tardes con el Celta, cuando llegó a encadenar 53 titularidades consecutivas a un gran nivel entre noviembre de 2021 y abril de 2023.

El club no contempla más salidas

Con la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, el Celta da prácticamente por cerrado el capítulo de salidas. Aidoo seguirá en nómina al menos hasta junio y tampoco se espera la marcha de Franco Cervi, que ha anunciado al club su intención de cumplir los seis meses de contrato que le restan.Se reducen también las posibilidades de que salga cedido Yoel Lago. El canterano había sopesado la posibilidad de buscar en este mercado un club que pudiese garantizarle más minutos, pero finalmente ha decidido quedarse. Otra de las opciones que se contemplaban era la cesión de Marc Vidal, el tercer portero. No es algo que se descarte, pero no es fácil y tampoco una prioridad porque con la cesión Damián al Racing se ha liberado la ficha profesional que el Celta necesitaba para el fichaje de Fer López y la salida del guardameta villarrealense no es ya una urgencia, además de que tampoco liberaría demasiada carga salarial. El club concentra ahora todo su esfuerzo en repatriar cedido a Fer López, una operación con voluntad de acuerdo (sobre todo por parte del Celta y el jugador), pero en la que quedan muchos detalles por concretar, mientras cruza los dedos para que ningún club poderoso tiente con una gran oferta a algún jugador importante para Giráldez.