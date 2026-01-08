El Villarreal, rival del Celta en dieciseisavos de la Copa juvenil

Concluida la primera vuelta del campeonato, ya se conocen los nombres de los treinta y dos equipos que participaran en la 74 edición de la Copa del Rey Juvenil. Se ha metido los cuatro primeros clasificados de los siete grupos y los cuatro mejores quintos. Ayer se celebró en la sede de la Federación Española, en Las Rozas, el sorteo de todo el calendario, que decidirá los cuatro equipos clasificados para la Final Four.

El Celta, líder del Grupo I, se metió por el lado izquierdo del cuadro y se medirá en dieciseisavos de final con el Villarreal, que fue uno de los mejores quintos. El conjunto valenciano ocupa la quinta posición del Grupo VII, con ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. Sus mejores números son lejos de su terreno de juego, en donde solamente ha perdido un partido. El partido se disputará el próximo fin de semana en A Madroa. El ganador de esta eliminatoria se cruzará en octavos con el ganador del partido que enfrentará al Atlético de Madrid y al Roces.

El derbi, el domingo

La segunda vuelta arranca el domingo con un partido en donde se puede decidir media Liga. El Celta visita Abegondo para medirse a un Deportivo que no puede fallar y que necesita, además de los tres puntos, recuperar el 1-0 del Celta en el primer partido de la temporada. No cabe duda de que es uno de los mejores partidos que puede deparar la División de Honor Juvenil, con dos equipos que vienen de golear el pasado fin de semana. El Celta le hizo un 0-6 al Lugo, mientras que el Deportivo derrotó 5-0 al Val Miñor.