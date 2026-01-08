Starfelt recibe el alta médica y estará disponible ante el Sevilla

El retorno a los entrenamientos tras la festividad de Reyes ha proporcionado buenas noticias a Claudio Giráldez, que comienza a recuperar efectivos de cara al partido del próximo lunes contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán que pondrá fin a la primera vuelta del campeonato.

En la sesión vespertina dispuesta por el preparador céltico en la ciudad deportiva, participó ya con toda normalidad Carl Starfelt, que cuenta con el alta médica y estará disponible para el choque contra los nervionenses después de perderse el último compromiso liguero contra el Valencia por una lumbalgia.

La sesión, primera de las cinco programadas por el técnico celeste para preparar el partido, sirvió también para constatar la buena evolución de Carlos Domínguez, que se recupera de una rotura de fibras en el aductor izquierdo, y Mihailo Ristic, con una sobrecarga en el músculo isquiotibial derecho. Ambos jugadores completaron el entrenamiento con el resto de sus compañeros con buenas sensaciones y, con cuatro días aún por delante, todo hace indicar que estarán disponibles para viajar a la capital andaluza si el técnico así lo decide. En caso de recuperar a ambos, Claudio Giráldez dispondría de todos sus efectivos para el choque.