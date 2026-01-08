El mejor defensor de la última década

El Celta crece esta temporada desde la defensa. El rigor que el equipo ha mostrado a lo largo de todo el mes de diciembre y en este inicio de enero (2 goles en 6 partidos con 4 porterías a cero) tiene mucho que ver con el estirón clasificatorio que ha pegado el conjunto de Claudio Giráldez que, pase lo que pase el próximo lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán, concluirá la primera vuelta del campeonato en la séptima posición de la tabla.

Los celestes no ven este curso puerta con tanta facilidad, pero contabilizan 10 goles menos encajados que hace uno año a estas alturas de competición. El actual Celta, con 20 tantos en contra, es el que menos goles ha recibido en la última década, con notable mejoría respecto a las últimas temporadas, pues en el curso 23-24, con Rafa Benítez, llevaba en contra 40 goles, el récord negativo de la última década, y en la anterior campaña, con Carlos Carvalhal, 29. La mejor cifra de los últimos años se registró en el segundo año de Eduardo Coudet, con 22 tantos encajados a una jornada para el final de la primera vuelta.

Para encontrar un registro de goles en contra igual al actual hay que remontarse a la temporada 2014-15, primera de Eduardo Berizzo, que firmó 25 goles en la siguiente campaña y 32 en el curso 16-17, el último que el técnico de Cruz Alta estuvo al frente del equipo. Juan Carlos Unzué llegó a la jornada 18 con 27 tantos en contra y Antonio Mohamed y Miguel Cardoso recibieron el siguiente curso 28, la misma cifra que encajaron al año siguiente Fran Escribá y Óscar García.

La mejoría defensiva del Celta ha sido especialmente patente en las últimas jornadas y ha permitido a los de Claudio Giráldez sumar 14 de los últimos 18 puntos que se han puesto en juego (victorias frente a Alavés, Real Madrid, Athletic y Valencia, empate contra el Oviedo y una única derrota contra el Espanyol). En cuatro de estos partidos, el Celta mantuvo su portería a cero.

A un encuentro del fin de la primera vuelta, el conjunto celeste es el quinto equipo de LaLiga que menos goles ha recibido. El menos goleado es el Villarreal, con 16, aunque el equipo de Marcelino ha disputado dos partidos menos. Le siguen, con un partido más que el Celta, Real Madrid y el Atlético, con 17, y el Espanyol, con 19. El Barça suma también 20 goles en contra con un encuentro más que los de Giráldez.

Al gran rendimiento defensivo del Celta no ha sido ajena la seguridad que está aportando a la portería Andrei Radu.