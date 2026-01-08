Damián: «Salir de casa es difícil, pero no estaba jugando y era lo mejor»

Damián Rodríguez fue presentado ayer oficialmente como nuevo jugador del Racing de Santander, donde el centrocampista canterano jugará cedido hasta final de temporada. El ponteareano participó primero en el entrenamiento dispuesto por José Alberto López y compareció luego en la sala de prensa de El Sardinero para hablar sobre cómo y por qué se ha producido se llegada al club cántabro.

«Salir de casa siempre es difícil. Llevaba toda la vida allí, quince años en el Celta, pero no estaba jugando y lo mejor era buscar una opción para salir. Vengo con muchas ganas e ilusión de vivir mi primera experiencia fuera», explicó el canterano céltico, que lucirá con el Racing el dorsal 23.

Damián cree que puede encajar bien en el estilo de juego del actual líder de Segunda División. «Es un equipo que propone mucho y yo soy un jugador al que le gusta proponer y tener el balón. Creo que puedo aportar muchas cosas», apuntó el pontareano, que se definió como «un jugador al que le gusta tener la pelota» con «margen de mejora» en un equipo propicio para progresar.

«El Racing me va a venir muy bien para ello», destacó Damián, que tiene buenas sensaciones: «Quería llegar cuanto antes y he estado muy cómodo en el primer entrenamiento. Cada día me adaptaré un poco más y ya tengo ganas del partido contra el Zaragoza; luego, la Copa. Tengo ganas de que venga todo ya».