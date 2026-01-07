Objetivo: 29 puntos

El Celta ha puesto la directa en el último mes de competición, logrando 10 de los últimos 12 puntos que se han puesto en juego, y la sensación de que el equipo de Giráldez tiene todavía margen de mejora en el segundo tramo del campeonato. De momento, pese a tener que repartir hasta diciembre pasado el esfuerzo en una competición más, el conjunto celeste mejora en 2 puntos los números que llevaba al pasado curso a estas alturas de curso.

El equipo vigués no solo mejora las prestaciones de una memorable temporada que concluyó con la décima clasificación para disputar competición europea de la historia del club, sino que puede completar la segunda mejor primera vuelta desde hace casi tres lustros, cuando ascendió por última vez a Primera División.

Si el Celta supera el próximo lunes al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, los de Giráldez llegarán al ecuador del campeonato con 29 puntos, 5 más de los que consiguieron el pasado curso y solo 2 menos de los firmados con Eduardo Berizzo en la temporada 2015-16, la mejor puntuación en la segunda década del siglo.

Solo el propio Berizzo , con 27 puntos en la temporada siguiente, cuando el Celta alcanzó las semifinales de la Europa League, Juan Carlos Unzué, con 25 en el curso 17-18 y Eduardo Coudet, que cerró el primer tramo del campeonato con 26 puntos en el curso 2020-21, se habían acercado a los actuales números.

La realidad del equipo desde su retorno a Primera hace 14 años ha sido llegar a la mitad de la competición con más dudas que certezas sobre su permanencia en la categoría. El peor balance se produjo hace dos años, con Rafa Benítez. El Celta alcanzó entonces el ecuador de LaLiga con apenas 16 puntos, lastre que acabaría propiciando la destitución del reputado técnico madrileño a finales de mes de febrero. Tampoco resitió los malos números Coudet, quien tras dos buenas campañas fue relevado en el mes de noviembre por Carlos Carvalhal, cerrando entre ambos la primera vuelta con solo 17 puntos. 18 firmó Paco Herrera en la temporada del retorno a Primera, mientras que Luis Enrique hizo 19 el curso siguiente, con notable remontada en la segunda vuelta, y Berizzo logró en su primer año 21 tras enlazar 10 jornadas sin ganar.