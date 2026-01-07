Un medio inglés asegura que Mingueza habría sido ofrecido a tres equipos de la Premier por 9 millones de euros

Con el mercado de invierno recién aperturado, los rumores, dimes y diretes sobre posibles incorporaciones, salidas, fichajes y demás movimientos entre clubes de fútbol están a la orden del día. Una de esas especulaciones que ninguna de las partes interesadas ha confirmado oficialmente se centra en la posible marcha del céltico Óscar Mingueza al fútbol inglés.

Ha sido el medio de comunicación británico Daily Mail Sport el que ha publicado el posible interés de tres equipos de la Premier en el internacional del Celta. Según este digital, especializado en información deportiva, el Newcastle United habría recibido una oferta para fichar al jugador de Santa Perpetua de Moguda.

«El jugador de 26 años puede jugar de central y lateral, y su contrato termina este verano. Su club presiona por una transferencia de 8 millones de libras (9.219.960 euros) en este mercado de fichajes y también ha sido propuesto al Aston Villa y al West Ham», afirma, negro sobre blanco, la web del diario.

La negociación Celta-Mingueza

La información que llega de las islas no parece tener mucho fundamento, cuando, tanto la entidad celeste como el propio futbolista han manifestado su intención de seguir ligados. No obstante, las negociaciones para la renovación del exazulgrana estaban «lejos en los pareceres», según declaraciones de Marco Garcés el pasado mes de noviembre, aunque en la calle Príncipe consideraban que «existía margen» para retener al futbolista catalán. Días después Mingueza expresaba su intención de mantener su relación con el club que propició su internacionalidad en la selección absoluta. «Estoy muy feliz, quiero seguir», declaraba el catalán, que incluso estaría dispuesto a ganar menos que en otros destinos.

Las pretensiones salariales están siendo, sin embargo, un obstáculo para la dirección deportiva del Celta que cada vez se muestra menos optimista en su intención de atar al futbolista. Lo que no parece sensato es que, sabiendo que el jugador queda libre el próximo mes de junio, algún club apueste, solo seis meses antes de esa fecha, por hacerse con sus servicios por esos más de 9 millones de euros que, según el digital inglés, estaría pidiendo la entidad celeste por desprenderse de Mingueza.