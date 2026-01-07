Manolo se impone a Giráldez como mejor técnico de diciembre

Manolo González, técnico del Espanyol, ha sido elegido el mejor entrenador de LaLiga del pasado mes de diciembre, en el que su equipo hizo pleno de tres victorias contra Rayo Vallecano, Getafe y Athletic. El preparador perico ha superado en la votación al técnico del Celta, Claudio Giráldez, y al azulgrana Hansi Flick.

El céltico Williot Swedberg, mientras, ha sido designado mejor jugador sub 23 del pasado mes en la competición española.